Из БиХ је отишао с 20 марака, данас води регионалног дива: Ко је Енвер Шишић?

Аутор:АТВ редакција
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Животна прича Енвера Шишића показује како се упорношћу може стићи до самог врха пословног свијета.
Прије више од три деценије Енвер Шишић стигао је у Словенију као избјеглица из Босне и Херцеговине. У џепу је имао само 20 њемачких марака и број телефона јединог пријатеља у Словенији, којег је упознао током служења војног рока.
Данас је један од најуспјешнијих менаџера у региону, човјек који је предводио трансформацију Перутнине Птуј у једну од најбрже растућих прехрамбених компанија у Европи, а сада преузима нову улогу задужену за стратешки развој и велике међународне аквизиције, пише БизнисИнфо.ба.
У јулу 1992. године, као апсолвент Факултета биохемијске технологије из Бихаћа, стигао је возом на жељезничку станицу у Љубљани. Рат је иза њега оставио порушени родни град и живот какав је до тада познавао.
Након завршетка студија у Љубљани и неколико привремених послова, 1998. године запослио се у Перутнини Птуј као технолог.
На разговору за посао у Перутнини Птуј тадашњи директор Роман Гласер упитао га је какве су му амбиције. Шишић је без оклијевања одговорио:
"Моја амбиција је да једног дана сједим на вашем мјесту. Управо овдје, у вашој фотељи.".
Гласер му је кроз осмијех рекао да је и он некада желио бити астронаут, али да је за то потребно много рада и способности.
Шишић му је узвратио:
"С обзиром на то да нисте астронаут, ваша жеља вјероватно није била довољно јака. Ја ћу учинити све што је потребно да успијем".
Неколико дана касније добио је посао, а наредних година напредовао је од развојног инжењера до директора развоја, директора месне индустрије, извршног директора производње, а потом и генералног директора компаније.
Под његовим вођством Перутнина Птуј прошла је кроз највећи развојни циклус у својој историји.
Компанија је у развој, дигитализацију, аутоматизацију и ширење производње инвестирала више од 200 милиона евра, док су приходи у 2024. години достигли 532,2 милиона евра.
Од 2019. године производња је удвостручена, добит утростручена, а више од 70 одсто продаје остварује се на извозним тржиштима. Група данас запошљава више од 5.100 радника.
Шишић је прошле године добио престижно признање за менаџера године у Словенији.
Након дугог низа година на челу компаније, Шишић више не обавља функцију генералног директора. Умјесто тога, преузео је позицију предсједника Надзорног одбора Перутнине Птуј и задужен је за стратешки развој те проналажење нових пословних прилика и међународних аквизиција у оквиру украјинске МХП групе, која је у међувремену постала власник компаније.
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У недавном интервјуу потврдио је да група, након преузимања шпанске УВЕСА, већ ради на новим великим аквизицијама, чиме наставља амбициозну међународну експанзију.
Процјењује се да би нова аквизиција могла бити вриједна око милијарду евра, али још није познато име компаније коју ће групација преузети.
Перутнина Птуј посљедњих година пролази кроз снажан инвестициони циклус. Компанија тренутно реализује инвестицију од готово 100 милиона евра у модернизацију производње у Словенији, којом ће готово удвостручити производне капацитете и отворити најмање стотину нових радних мјеста.
Пословање у Босни и Херцеговини
Шишић је рекао да група жели наставити органски раст, али и ширење путем преузимања, с циљем да у наредним годинама достигне приходе веће од 1,5 милијарди евра и учврсти позицију међу водећим европским компанијама у сектору перадарске индустрије.
Перутнина Птуј послује и у Босни и Херцеговини, гдје је један од највећих произвођача пилећег меса, а производи компаније присутни су на домаћем тржишту дуги низ година.
Група је од 2019. године у власништву украјинског прехрамбеног гиганта МХП.
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