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Љекарима стигао одговор из Владе Ливањског кантона: "Немамо разумијевања"

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:24

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Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Љекарима у Ливањском кантону који су јутрос поднијели оставке из кантоналне Владе су поручили да немају разумијевање и да преговора о повећању плата у овој години неће бити, али и да грађани неће остати без здравствене заштите.

Након што је 31 љекар најавио прекид рада уз отказни рок од осам дана, из кантоналне Владе су одбацили тврдње да су игнорисали захтјеве синдиката, истичући да је важећи грански колективни уговор потписан до краја 2026. године, те да преговора о повећању плата у овој години неће бити.

Из Владе су поручили да је ту ријеч о ултиматуму и да преговора нема до октобра, преносе федерални медији.

доктор-љекар-стетоскоп

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Колапс здравства у Ливну: У једном дану 31 љекар дао отказ

Кантонални министар здравства Дијана Новковић Пећанац одбацила је и наводе да се у здравство не улаже, јер је за подршку здравственом систему ове године обезбијеђено седам и по милиона КМ.

Премијер Ливањског кантона Иван Вукадин изразио је жаљење што се дошло у ову ситуацију, али да не стоје тврдње да Влада и ресорно министарство игноришу синдикалне захтјеве.

Тридесет и један љекар Кантоналне болнице и Дома здравља у Ливну јутрос су дали отказе незадовољни односом кантоналне Владе и ресорног министарства према њиховим захтјевима за побољшање материјалних права.

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