Јокић бољи од Вембањаме: Србије побиједили Француску у Београду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кошаркаши Србије побиједили су вечерас у Београду Француску резултатом 90:87 у првој од двије пријатељске утакмице које ће играти двије селекције.
Никола Јокић је током меча у Арени предводио Србију ка побједи са 20 поена, 15 је дао Никола Милутинов, 13 Алекса Аврамовић, 12 Огњен Добрић, а десет Никола Јовић.
Амин Нуа је био најефикаснији у Француској са 14 поена, 13 је дао Силвен Франсиско, а по десет Џералд Ајаји и Виктор Вембањама.
Послије веома уједначеног првог полувремена, које је окончано вођством Србије 46:45, "орлови" су средином треће дионице стигли до двоцифрене предности - 60:50. Десет разлике (72:62) је било послије краја треће четвртине.
Водила је Србија и 13 разлике средином посљедње дионице (82:69), али се у посљедњи минут ушло са само плус три за "орлове" - 86:83.
Силвен Франсиско је тројком о таблу 13 секунди прије краја смањио на 88:86.
Добрић је затим погодио једно од два слободна бацања за 89:86, а седам секунди прије краја Франсиско са линије пенала погађа једно бацање и смањује на 89:87.
Добрић пет секунди прије краја поново погађа једно од два слободна бацања за коначних 90:87, Франсиско до краја из два покушаја није успио да погоди тројку за продужетак.
Француска и Србија ће у недјељу, 23. августа, у Орлеану, одиграти још један пријатељски меч.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
08
23
03
22
57
22
46
22
32
Тренутно на програму