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Јокић бољи од Вембањаме: Србије побиједили Француску у Београду

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 22:28

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Јокић бољи од Вембањаме: Србије побиједили Француску у Београду
Фото: Tanjug / AP / JADRANKA ILI

Кошаркаши Србије побиједили су вечерас у Београду Француску резултатом 90:87 у првој од двије пријатељске утакмице које ће играти двије селекције.

Никола Јокић је током меча у Арени предводио Србију ка побједи са 20 поена, 15 је дао Никола Милутинов, 13 Алекса Аврамовић, 12 Огњен Добрић, а десет Никола Јовић.

Амин Нуа је био најефикаснији у Француској са 14 поена, 13 је дао Силвен Франсиско, а по десет Џералд Ајаји и Виктор Вембањама.

Послије веома уједначеног првог полувремена, које је окончано вођством Србије 46:45, "орлови" су средином треће дионице стигли до двоцифрене предности - 60:50. Десет разлике (72:62) је било послије краја треће четвртине.

Водила је Србија и 13 разлике средином посљедње дионице (82:69), али се у посљедњи минут ушло са само плус три за "орлове" - 86:83.

Силвен Франсиско је тројком о таблу 13 секунди прије краја смањио на 88:86.

Добрић је затим погодио једно од два слободна бацања за 89:86, а седам секунди прије краја Франсиско са линије пенала погађа једно бацање и смањује на 89:87.

Добрић пет секунди прије краја поново погађа једно од два слободна бацања за коначних 90:87, Франсиско до краја из два покушаја није успио да погоди тројку за продужетак.

Француска и Србија ће у недјељу, 23. августа, у Орлеану, одиграти још један пријатељски меч.

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Тагови :

Никола Јокић

Виктор Вембањама

кошарка

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