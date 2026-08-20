Побједа Игокее против Беча

Аутор:Никола Лучић
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Кошаркаши Игокее савладали су Беч резултатом 99:98 у првој припремној утакмици за нову сезону
Игоси су на паркету дворане у Лакташима имали предност током већег дијела утакмице и на крају су успјели да дођу до побједе.
Лазар Стефановић је био најбољи стријелац са 21 поеном и четири асистенције, пратили су га Страхиња Гавриловић 20 поена и шест скокова, Никола Манојловић са 14 поена, капитен Драган Милосављевић са 12 поена и Пјер Луис са 10 поена и пет асистенција.
У екипи из Беча коју са клупе води Драган Бајић најефикаснији био је Ланговић са 26 поена, Није је убацио 17, Шерфелд 16, а по 10 поена су постигли Јовановић и Ган.
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