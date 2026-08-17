Јокић на прагу новог рекорда и историје НБА лиге

Аутор:АТВ редакција
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Српски кошаркашки феномен и прва звијезда Денвер Нагетса, Никола Јокић, налази се на прагу остварења сна и обарања рекорда који је некада деловао потпуно недостижно.
Након најаве да се Расел Вестбрук повлачи из професионалне кошарке, Србину је остало свега 12 трипл-дабл издања како би избио на сам врх вечне листе и постао играч са највише оваквих мечева у историји најјаче лиге свијета.
Јокић у овом тренутку уз своје име има 198 трипл-дабл остварења, што значи да га од изједначавања са Вестрбуковим рекордом (209) дели још само 11 таквих партија, док га 12. шаље на сам трон.
Ако је судећи по прошлој сезони у којој је уписао чак 34 трипл-дабла, центар Нагетса би већ до Нове године могао да обори овај нестварни рекорд и постави цифру коју ће тешко било ко у будућности надмашити.
(Курир)
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