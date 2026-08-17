Шок! Никола Калинић завршава каријеру

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Српски кошаркаш Никола Калинић одлучио је да заврши каријеру.
Као гром из ведра неба је стигла вијест да 34-годишњи кошаркаш иде у играчку пензију.
"Људи, завршавам каријеру. Постајем помоћни тренер у Звезди. Због животне ситуације желим да будем близу Београда. Хвала свима што сте били дио луде вожње", написао је Калинић на друштвеним мрежама.
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Калинић је протекле две сезоне провео у Црвеној звезди и то му је био трећи мандат у клубу са Малог Калемегдана.
Прије неколико дана се појавила вијест и да је Војводина заинтересована за њега.
Калинић је професионалну каријеру почео у суботичком Спартаку 2009, одакле га је пут до Звездиног дреса водио преко Новог Сада, Војводине и крагујевачког Радничког.
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Први мандат у црвено-бијелом дресу имао је у сезони 2014/15, други у 2021/22, а носио је и дресове Фенербахчеа, чак пет година, те Валенсије и Барселоне.
Шампион Евролиге био је 2017. са Фенером, АЦБ лигу је узео са Барсом 2023, а двапут је био и првак АБА лиге са Звездом. Има и три титуле првака Турске.
Те 2022. године је био и МВП АБА лиге.
Са репрезентацијом има сребро са Олимпијских игара 2016. и Мундобаскета 2014. године.
(б92)
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