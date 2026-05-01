Саша Обрадовић загрмио: Кошаркашка и људска брука, срамотно понашање

Фото: Tanjug/Jadranka Ilić

Ово није кошаркашка, него и људска брука прије свега, срамотно понашање. Искрено се извињавам испред клуба свима, на тучи, на свему што се дешавало, рекао је тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић послије пораза од Златибора (94:89) у реваншу четвртфинала Суперлиге.

Меч је обиљежио инцидент у финишу треће четвртине када је Никола Калинић физички насрнуо на Матеја Чабеја, било је и удараца, дошло је до опште туче, а као епилог искључено је укупно шест играча. Кошарка Скандал на мечу! Калинић песницом ударио играча Златибора - Што се кошарке тиче, уз сав респект према Златибору, немам ријечи за понашање мојих играча - истакао је Обрадовић на конференцији за медије. Мајсторица ће се играти у Београду, највјероватније, у понедјељак.

