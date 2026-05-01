Како је Жељко Обрадовић умало завршио у Загребу?

01.05.2026 15:50

Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Не треба трошити ријечи колики траг је оставио Жељко Обрадовић не само у српској, већ и европској и свјетској кошарци. Толико је прича о донедавном тренеру Партизана да неке никада нису биле ни испричане.

Од титула, свега што се дешавало иза завеса, заврзлама са играчима... Жељко Обрадовић је увијек био име које је било у центру пажње, а послије дужег времена он је поново доспио у жижу интересовања због интервјуа који је његов кум и тренер Димитрис Итудис дао за Арену Спорт.

Откривено је да је мало недостајало да легендарни Жељко Обрадовић заврши у Загребу, те да је након тога донио одлуку која му је променила читав живот и каријеру.

- Жељко је прихватио понуду покојног тренера Пепсија Божића да буде плејмејкер у КК Загребу, требало је да постане мој играч, јер сам ја тада био помоћни тренер у Загребу. То је била 1991. година, задње Европско првенство које је играла уједињена Југославија. И Жељко је био капитен те репрезентације. Али Кићановић му је рекао да или вечерас или никад може постати тренер Партизана и Жељко је одабрао ту опцију - рекао је Итудис, па наставио:

- Можда је КК Загреб изгубио једног играча, али кошарка је добила једног великог тренера - подвукао је легендарни Грк.

На крају је Обрадовић успио да освоји чак девет титула првака Европе са пет различитих клубова. Тренерску каријеру је почео управо у Партизану 1991. године, а касније је водио Хувентуд, Реал Мадрид, Бенетон, Панатинаикос и Фенербахче.

Наравно, Димитрис Итудис је касније постао Обрадовићев помоћник, а њих двојица су своје животне везе додатно учврстили својим кумством.

