Како је Жељко Обрадовић умало завршио у Загребу?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Не треба трошити ријечи колики траг је оставио Жељко Обрадовић не само у српској, већ и европској и свјетској кошарци. Толико је прича о донедавном тренеру Партизана да неке никада нису биле ни испричане.
Од титула, свега што се дешавало иза завеса, заврзлама са играчима... Жељко Обрадовић је увијек био име које је било у центру пажње, а послије дужег времена он је поново доспио у жижу интересовања због интервјуа који је његов кум и тренер Димитрис Итудис дао за Арену Спорт.
Откривено је да је мало недостајало да легендарни Жељко Обрадовић заврши у Загребу, те да је након тога донио одлуку која му је променила читав живот и каријеру.
- Жељко је прихватио понуду покојног тренера Пепсија Божића да буде плејмејкер у КК Загребу, требало је да постане мој играч, јер сам ја тада био помоћни тренер у Загребу. То је била 1991. година, задње Европско првенство које је играла уједињена Југославија. И Жељко је био капитен те репрезентације. Али Кићановић му је рекао да или вечерас или никад може постати тренер Партизана и Жељко је одабрао ту опцију - рекао је Итудис, па наставио:
- Можда је КК Загреб изгубио једног играча, али кошарка је добила једног великог тренера - подвукао је легендарни Грк.
На крају је Обрадовић успио да освоји чак девет титула првака Европе са пет различитих клубова. Тренерску каријеру је почео управо у Партизану 1991. године, а касније је водио Хувентуд, Реал Мадрид, Бенетон, Панатинаикос и Фенербахче.
Наравно, Димитрис Итудис је касније постао Обрадовићев помоћник, а њих двојица су своје животне везе додатно учврстили својим кумством.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
1 мј0
Кошарка
2 мј0
Свијет
3 мј0
Кошарка
3 седм0
Најновије
18
36
18
25
18
20
18
04
18
01
Тренутно на програму