Остоја Мијаиловић открио зашто није поднио оставку послије одласка Жељка Обрадовића из Партизана!

08.02.2026
13:27
Коментари:0
Кошаркашки клуб Партизан иза себе има веома турбулентну сезону, у којој су остали највјероватније и без шансе за пласман у плеј-ин Евролиге, пошто је у игри остала само теорија.
Све је почело средином октобра, док је ескалирало након одласка Жељка Обрадовића са клупе црно-бијелих.
Предсједник клуба Остоја Мијаиловић је у гостовању на ТВ Прва открио и зашто није напустио Партизан, иако су Гробари то очекивали од њега послије одласка Обрадовића.
- Да сам повукао Управу послије одласка стручног штаба, за 15 дана би се заборавило ко је први отишао, клуб би банкротирао, јер су обавезе 2.700.000 евра мјесечно. Направила би се прича како смо ми ту утицали на одлазак стручног штаба, па смо се волшебно повукли да би се клуб угасио. Нећу да будем кривац за гашење клуба. Партизан није имао предсједника и нико није хтио да се прихвати. Гледам сада неке легенде како се секирају за клуб много. Поштујем их, и питам зашто се 2017. године нису секирали и ушли у клуб. Што тад нису ушли да се суоче са нерјешивим проблемима. Него сад када постоји систем који сам поставио са управом, они се секирају за клуб. Зашто? Лакше је сада водити клуб него прије осам, девет година - изјавио је Мијаиловић за ТВ Прва.
