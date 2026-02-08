Logo
Large banner

Зашто Мика Муринен не игра у Партизану? Пењароја открио шта је проблем

Извор:

Мондо.рс

08.02.2026

09:20

Коментари:

0
Зашто Мика Муринен не игра у Партизану? Пењароја открио шта је проблем
Фото: Tanjug / AP

Мика Муринен ни код Ђоана Пењароје не добија озбиљну шансу у Партизану. Није много играо ни у ери Жељка Обрадовића, као ни код Мирка Оцокољића, што све више упућује на закључак да проблем није у тренерима. Шта се заправо дешава и због чега млади Американац не успијева да се наметне? Одговор смо потражили директно од шефа стручног штаба црно-бијелих.

– Прво желим да кажем да Мика има потенцијал да постане врхунски играч, али то само по себи није довољно. Не постаје се играч на основу „хајлајтса“. Млад је, индивидуално и физички има сјајне предиспозиције и може много. Међутим, долази са колеџа и није играо професионалну кошарку. Не познаје тактички ниво игре који је потребан, што је нормално јер долази из потпуно другачијег система – рекао је Пењароја у ексклузивном интервјуу за МОНДО.

Шпански стручњак потом је детаљније објаснио зашто Муринен тренутно не може да игра на евролигашком нивоу.

– Евролигa је изузетно захтјевно такмичење. Имате играче са НБА искуством који се нису адаптирали. Потребан је прави менталитет – да учиш, слушаш и пратиш. Имам утисак да је он момак који размишља само о повратку у Америку, а ја нисам овдје да бих очекивао нешто од играча који мисли о Америци. Моја жеља је да Партизан игра добро. То је његова ситуација, из дана у дан. Тренутно није адекватан да игра у екипи као што је наша. Ја сам први који каже да има све услове да постане велики играч, али постоји дио кошарке који у овом тренутку не разумије – јасан је био Пењароја.

Муринен је добио прилику у мечу против Сплита, када је на терену провео око 12 минута, али је често гријешио. Играо је и против Борца у Чачку, након чега више није улазио у игру.

– Није ствар у грешкама. Млад играч мора да гријеши и то прихватам. Само тако може да учи и напредује. Саиграчи прихватају да је млад, али то важи само ако тренираш сто одсто и ако имаш менталитет да желиш да учиш – додао је тренер Партизана.

На питање да ли је управо приступ и менталитет кључни проблем, Пењароја је кратко застао.

– Да није тако… – рекао је, прекинувши реченицу, чиме је тишина рекла више од било каквог додатног објашњења.

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

Ђоан Пењароја

Мика Муринен

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

Кошарка

Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

2 д

0
Трејдован Вања Маринковић

Кошарка

Трејдован Вања Маринковић

3 д

0
Партизан изабрао играче за Куп Кораћа: Враћају јуниоре са позајмице?

Кошарка

Партизан изабрао играче за Куп Кораћа: Враћају јуниоре са позајмице?

3 д

0
Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Кошарка

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

4 д

0

Више из рубрике

Како ово изгледа лагано: Брутална партија Николе Јокића и побједа Денвера

Кошарка

Како ово изгледа лагано: Брутална партија Николе Јокића и побједа Денвера

6 ч

0
Бура у НБА: Јанис Адетокумбо у центру скандала

Кошарка

Бура у НБА: Јанис Адетокумбо у центру скандала

21 ч

0
НБА резултати 7.2.2026

Кошарка

Јовић без поена у поразу Мајамија, Вучевићев добар деби за Селтиксе

1 д

0
Звезда пала послије драме у Арени

Кошарка

Звезда пала послије драме у Арени

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner