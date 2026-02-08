Зашто Мика Муринен не игра у Партизану? Пењароја открио шта је проблем

Извор:
Мика Муринен ни код Ђоана Пењароје не добија озбиљну шансу у Партизану. Није много играо ни у ери Жељка Обрадовића, као ни код Мирка Оцокољића, што све више упућује на закључак да проблем није у тренерима. Шта се заправо дешава и због чега млади Американац не успијева да се наметне? Одговор смо потражили директно од шефа стручног штаба црно-бијелих.
– Прво желим да кажем да Мика има потенцијал да постане врхунски играч, али то само по себи није довољно. Не постаје се играч на основу „хајлајтса“. Млад је, индивидуално и физички има сјајне предиспозиције и може много. Међутим, долази са колеџа и није играо професионалну кошарку. Не познаје тактички ниво игре који је потребан, што је нормално јер долази из потпуно другачијег система – рекао је Пењароја у ексклузивном интервјуу за МОНДО.
Шпански стручњак потом је детаљније објаснио зашто Муринен тренутно не може да игра на евролигашком нивоу.
– Евролигa је изузетно захтјевно такмичење. Имате играче са НБА искуством који се нису адаптирали. Потребан је прави менталитет – да учиш, слушаш и пратиш. Имам утисак да је он момак који размишља само о повратку у Америку, а ја нисам овдје да бих очекивао нешто од играча који мисли о Америци. Моја жеља је да Партизан игра добро. То је његова ситуација, из дана у дан. Тренутно није адекватан да игра у екипи као што је наша. Ја сам први који каже да има све услове да постане велики играч, али постоји дио кошарке који у овом тренутку не разумије – јасан је био Пењароја.
Муринен је добио прилику у мечу против Сплита, када је на терену провео око 12 минута, али је често гријешио. Играо је и против Борца у Чачку, након чега више није улазио у игру.
– Није ствар у грешкама. Млад играч мора да гријеши и то прихватам. Само тако може да учи и напредује. Саиграчи прихватају да је млад, али то важи само ако тренираш сто одсто и ако имаш менталитет да желиш да учиш – додао је тренер Партизана.
На питање да ли је управо приступ и менталитет кључни проблем, Пењароја је кратко застао.
– Да није тако… – рекао је, прекинувши реченицу, чиме је тишина рекла више од било каквог додатног објашњења.
