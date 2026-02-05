Logo
Large banner

Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

Извор:

АТВ

05.02.2026

22:30

Коментари:

0
Партизан демолирао Панатинаикос у Београду
Фото: Tanjug / AP / Marko Jovanovic

Кошаркаши Партизана савладали су у Београду Панатинаикос резултатом 78:62 у 27. колу Евролиге.

У успону форме је тим Ђоана Пењароје, док се Атињани муче у посљедње вријеме, иако су у главни град Србије дошли са двије побједе од по један разлике, против Асвела и Реал Мадрида.

Што се утакмице тиче, била је неизвјесна само у првих 10 минута послије које је домаћин имао један поен предности - 20:19. Након тога је двије невјероватне четвртине одиграо домаћин, посебно у одбрани (примљена само 23 поена).

Партизан је велики одмор отишао са +12 - 45:33. Очекивала се реакције тима Ергина Атамана, али црно-бијели су били спремни на то и наставили су да газе, па је послије 30 минута на семафору стајало 66:42.

Четврти период био је само формалност. Црно-бијели су одржавали велику разлику и на крају су уписали убједљив тријумф. Потпуно су разбили једну од најквалитетнијих екипа у Европи.

Најефикаснији код побједника био је Камерон Пејн са 18 поена, пратили су га Исак Бонга и Стрелинг Браун са по 18. На другој страни највише се истакао Ти Џеј Шортс са 21, док је Хуанчо Ернангомез бројао до седам.

Партизан послије овог тријумфа има учинак 9-18. Панатинаикос је на 16-11.

Подијели:

Таг:

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трејдован Вања Маринковић

Кошарка

Трејдован Вања Маринковић

1 д

0
Партизан изабрао играче за Куп Кораћа: Враћају јуниоре са позајмице?

Кошарка

Партизан изабрао играче за Куп Кораћа: Враћају јуниоре са позајмице?

1 д

0
Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Кошарка

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

2 д

0
Још један пораз Партизана

Кошарка

Још један пораз Партизана

2 д

0

Више из рубрике

Требињке незаустављиве до остварења сна: Кошаркашице Леотара освојиле Куп Српске

Кошарка

Требињке незаустављиве до остварења сна: Кошаркашице Леотара освојиле Куп Српске

2 ч

0
Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

Кошарка

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

8 ч

0
Кајл Кузма се обрукао додавањем

Кошарка

Смије му се цијела НБА: Покушао ископирати Јокића па се обрукао

12 ч

0
Вратио се Богдан, Спурси срушили Оклахому

Кошарка

Вратио се Богдан, Спурси срушили Оклахому

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Велика акција полиције: Ухапшено више особа, заплијењена већа количина дроге

22

50

Централне вијести, 05.02.2026.

22

30

Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

22

17

Цвијановић: Нови приступ америчке администрације охрабрујући

22

03

Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner