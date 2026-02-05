Партизан демолирао Панатинаикос у Београду

Извор:
Кошаркаши Партизана савладали су у Београду Панатинаикос резултатом 78:62 у 27. колу Евролиге.
У успону форме је тим Ђоана Пењароје, док се Атињани муче у посљедње вријеме, иако су у главни град Србије дошли са двије побједе од по један разлике, против Асвела и Реал Мадрида.
Што се утакмице тиче, била је неизвјесна само у првих 10 минута послије које је домаћин имао један поен предности - 20:19. Након тога је двије невјероватне четвртине одиграо домаћин, посебно у одбрани (примљена само 23 поена).
Партизан је велики одмор отишао са +12 - 45:33. Очекивала се реакције тима Ергина Атамана, али црно-бијели су били спремни на то и наставили су да газе, па је послије 30 минута на семафору стајало 66:42.
Четврти период био је само формалност. Црно-бијели су одржавали велику разлику и на крају су уписали убједљив тријумф. Потпуно су разбили једну од најквалитетнијих екипа у Европи.
Најефикаснији код побједника био је Камерон Пејн са 18 поена, пратили су га Исак Бонга и Стрелинг Браун са по 18. На другој страни највише се истакао Ти Џеј Шортс са 21, док је Хуанчо Ернангомез бројао до седам.
Партизан послије овог тријумфа има учинак 9-18. Панатинаикос је на 16-11.
