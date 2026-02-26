Logo
Криза не напушта Њемачку: 15.000 радних мјеста губи се сваког мјесеца

26.02.2026

18:01

Канцеларија, посао, стрес
Фото: Pixabay

Како пише Њемачка новинска агенција (ДПА) 15.000 радних мјеста губи се сваког мјесеца у производном сектору.

Посебно су погођени сектори у којима је Њемачка традиционално била јака. Укупни изгледи за тржиште рада постају негативни.

Зимска тмурна ситуација на тржишту рада

Мјесечни барометар Института за истраживање запошљавања (ИАБ) пао је испод неутралне ознаке од 100 у фебруару први пут у шест мјесеци.

"Производни сектор тренутно губи 15.000 радних мјеста подложних доприносима за социјално осигурање мјесечно", рекао је истраживач ИАБ-а - Енцо Вебер, наводи ДПА.

Барометар тржишта рада темељи се на мјесечном истраживању свих њемачких агенција за запошљавање у вези с њиховим прогнозама за сљедећа три мјесеца.

Стога се сматра водећим показатељем стања на тржишту рада. Агенција за запошљавање представиће статистику о стварном стању у фебруару овог петка.

Машинство и аутомобилска индустрија у опасности

Машинство и аутомобилска индустрија били су међу секторима за које се очекује да ће доживјети најзначајније губитке радних мјеста, према процјени 60 одсто агенција за запошљавање.

"Укупна запосленост остаје стабилна, али на тај тренд утиче индустријска криза", каже Вебер.

Минхенски институт Ифо дошао је до сличног закључка у свом барометру запослености, наводи "Феникс-Магазин".

"Невољност према запошљавању поново расте на тржишту рада", рекао је Клаус Волрабе, водилац Ифо анкета. "Многе компаније планирају отпустити више радника умјесто да стварају нова радна мјеста."

