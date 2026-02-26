Logo
Позната бх. творница добила новог власника

АТВ

26.02.2026

16:14

Творница алата Горажде
Фото: Творница алата Горажде

Позната фирма Творница алата Горажде (ТАГ) добила је новог власника.

Након недавне продаје познате фирме Творница алата Горажде (ТАГ), познато је ко је постао њеним новим власником.

Према сазнањима портала "БизнисИнфо.ба", ТАГ је преузео Хакан Кирлиоглу.

Ова позната компанија продата је за износ већи од пола милиона КМ. На ванберзанском тржишту Сарајевске берзе реализована је трговина пакетом дионица ТАГ-а кроз једну трансакцију у којој је продато 76.957 дионица. Постигнута цијена износила је 6,82 КМ по дионици, што укупно чини око 525 хиљада КМ за удио од преко 96 одсто капитала фирме.

Подсјетимо, дугогодишњи власник био је један од најистакнутијих горажданских предузетника, Хасан Тафро, који је преминуо у августу прошле године, након чега је власништво прешло на Едину Тафро.

Ко је нови власник

Породица Кирлиоглу већ је дубоко присутна у привреди Горажда и Босне и Херцеговине као власник једне од највећих тамошњих компанија – Побједа Рудет.

Њихова групација Кирлиоглу Кимyа Санаји ве Тичарет Аноним Сиркети специјализована је за производњу експлозива и средстава за рударство и грађевинарство.

Хакан Кирлиоглу, нови власник ТАГ-а, уједно је и предсједник Надзорног одбора Побједе Рудет.

Снагу овог инвеститора најбоље показују бројке: Побједа Рудет је у 2024. години остварила приходе од готово 45 милиона КМ. Улазак овако снажног играча могао би бити кључан за даљњи развој ТАГ-а.

Основна дјелатност ТАГ д.д. Горажде обухвата производњу и промет машина и алата, обраду на ЦНЦ машинама, термичку обраду, те прашкасто бојење.

Иако је фирма у 2024. години остварила приходе веће од милион КМ, забиљежен је и губитак од преко пола милиона КМ, због чега је улазак новог инвеститора био неопходан за стабилизацију пословања.

Goražde

