Крај мука за Кубанце, стиже нафта

Извор:
Агенције
26.02.2026
08:01
Коментари:0
Америчко Министарство финансија саопштило је данас да ће дозволити препродају венецуеланске нафте Куби, односно да ће дати дозволе компанијама које траже такве лиценце.
Министарство финансија је саопштило да потенцијалне лиценце за трансакцију венецуеланске нафте морају "подржати кубански народ, укључујући приватни сектор", док је испорука нафте која укључују или користи кубанској војсци или другим владиним институцијама и даље забрањена, преноси Ројтерс.
Министарство финансија је саопштило да подносиоци захтјева не морају нужно бити фирме основане у Сједињеним Америчким Државама.
Овлашћење долази након што је амерички државни секретар Марко Рубио стигао данас на Карибе, гдје су га лидери више острвских земаља упозорили да би растућа хуманитарна криза на Куби могла да дестабилизује регион.
Издавање дозвола за препродају венецуеланске нафте Куби би могло да донесе смањење акутне несташице горива на том острву, до које је дошло након што је почетком јануара у америчкој војној акцији свргнут венецуелански предсједник Николас Мадуро, који је био главни снабдјевач Кубе нафтом.
Економија
13 ч0
Економија
14 ч1
Економија
16 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
09
25
09
21
09
10
08
58
08
51
Тренутно на програму