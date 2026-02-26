Logo
Large banner

Крај мука за Кубанце, стиже нафта

Извор:

Агенције

26.02.2026

08:01

Коментари:

0
Куба, држава у Карибима
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Америчко Министарство финансија саопштило је данас да ће дозволити препродају венецуеланске нафте Куби, односно да ће дати дозволе компанијама које траже такве лиценце.

Министарство финансија је саопштило да потенцијалне лиценце за трансакцију венецуеланске нафте морају "подржати кубански народ, укључујући приватни сектор", док је испорука нафте која укључују или користи кубанској војсци или другим владиним институцијама и даље забрањена, преноси Ројтерс.

Фирме не морају бити основане у САД

Министарство финансија је саопштило да подносиоци захтјева не морају нужно бити фирме основане у Сједињеним Америчким Државама.

Овлашћење долази након што је амерички државни секретар Марко Рубио стигао данас на Карибе, гдје су га лидери више острвских земаља упозорили да би растућа хуманитарна криза на Куби могла да дестабилизује регион.

Издавање дозвола за препродају венецуеланске нафте Куби би могло да донесе смањење акутне несташице горива на том острву, до које је дошло након што је почетком јануара у америчкој војној акцији свргнут венецуелански предсједник Николас Мадуро, који је био главни снабдјевач Кубе нафтом.

Подијели:

Тагови :

Kuba

Venecuela

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

Свијет

Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

12 ч

0
Куба држава у Карипском мору

Економија

Канада "гура прст у око" Трампу: Најавили пакет помоћи Куби како би пробили америчку блокаду отока

2 д

0
Трамп о војној интервенцији: Није неопходно

Свијет

Трамп о војној интервенцији: Није неопходно

1 седм

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио Кубу

2 седм

0

Више из рубрике

Америчка банка подигла дугорочну прогнозу цијене злата

Економија

Америчка банка подигла дугорочну прогнозу цијене злата

13 ч

0
РиТЕ Угљевик

Економија

Када ће коначно РиТЕ Угљевик почети с производњом струје

14 ч

1
Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Економија

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

16 ч

0
Црне прогнозе једног од најугледнијих банкара: "Све подсјећа на 2008."

Економија

Црне прогнозе једног од најугледнијих банкара: "Све подсјећа на 2008."

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

25

"Вријеме је" опроштај Вавринке

09

21

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

09

10

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

08

58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

08

51

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner