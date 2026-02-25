Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Извор:
АТВ
25.02.2026
17:26
Коментари:0
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је да је важно у електро-енергетском сектору Републике Српске унаприједити одржавање и развој дистрибутивне мреже, истичући да је Влада за ове намјене планирала у овој години да резервише могућност издавања гаранција за укупна кредитна задужења од 400 милиона КМ.
Након састанка са руководством предузећа "Електрокрајина" и генералним директором "Електропривреде Републике Српске" Луком Петровићем, Ђокић је изјавио да би од укупног износа биле дате гаранције по 150 милиона КМ за кредитна задужења које би користиле двије термоелектране, док би 100 милиона КМ било кориштено за реконструкцију дистрибутивне мреже у Републици Српској.
Ђокић је рекао новинарима да је непримјерено да се у периодима када дође до наглог погоршања временских прилика у поједином подручјима Републике Српске дешава прекид у снабдијевању електричним енергијом који траје пет до шест дана.
Он је истакао да подржава напоре руководства "Електрокрајине" да за око 30 одсто смањи раст трошкова на плате који се у ранијем периоду негативно одражавали на могућност инвестирања и одржавања мреже.
Ђокић је рекао да накнаде које је регулатор одобрио нису довољне за дистрибутивна предузећа и операторе да ријеше све проблеме, али ће отклонити дио проблема и обезбиједити више средстава за инвестирање у дистрибутивну мрежу.
"Влада Републике Српске је опредијељена да подржи операторе дистрибутивног система како би дошло до унапређења дистрибутивне мреже у Српској", истакао је Ђокић.
Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић рекао је да је у току процедура са једном европском банком о 43,5 милиона евра за рехабилитацију дистрибутивне мреже у Републици Српској.
Он је навео да је у плану још један сегмент улагања у "Електрокрајину" Бањалука, у модернизацију, смарт технологије, мјерења, даљинска очитавања, што ће допринијети квалитетнијој контроли губитака на дистрибутивној мрежи.
Петровић је подсјетио да је у Републици Српској прошао тарифни поступак, чиме су обезбијеђени приходи за ово и остала дистрибутивна предузећа, истичући да је важно да одобрена средства иду у инвестициони дио, док су раније средства кориштена на плате радника на уштрб инвестиција.
Он је рекао да предузеће "Електрокрајина", које има 1331 радника, послује позитивно, те да ће ову годину завршити са око милион КМ у плусу.
"У овом предузећу недостаје теренских радника, због чега је потребно обезбиједити додатна средства за награђивање радника који су на терену и обезбјеђују диструибутивну дјелатност", закључио је Петровић.
Вршилац дужности директора предузећа "Електрокрајина" Саша Поповић рекао је да је на састанку било говора о прекидима у снабдијевању електричном енергијом, који су изражени у рубним подручјима које снабдијева ово предузеће, на Купресу, дијелу подручја према Санском Мосту и Крупе на Уни.
Поповић је навео да се прекиди дешавају и у другим теренским јединицама Прњавор, Челинац и Бањалука.
Он је додао да је било ријечи о плановима за рјешавање ове проблематике из властитих средстава, као и инвестицијама из кредитних средстава.
