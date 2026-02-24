Logo
Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

24.02.2026

11:20

Фото: pexels/David McBee

Распродаја Биткоина почела је још у октобру, а наставак пада у фебруару поклапа се са општим расположењем инвеститора да избјегавају ризик на међународним тржиштима.

Пад Биткоина наставио се и у уторак, спустивши цијену на 62.858 долара. Током фебруара, Биткоин је већ изгубио више од 19% вриједности и креће ка најслабијем мјесечном резултату од јуна 2022. године. У понедјељак је његова цијена пала скоро 5%, након што се током викенда спустила на 64.324 долара. Од почетка године, Биткоин је укупно изгубио око 24% вриједности.

Ова кретања указују на пети узастопни мјесец пада, што би био најдужи негативни низ још од 2018. године, када су крипто-тржишта погођена распадом бума иницијалних понуда токена и наглим падом цијена. Тржиште се тренутно суочава са три велика изазова истовремено: улазак и излазак капитала из Биткоин ЕТФ-ова, промјене у глобалној склоности инвеститора ризику, посебно у вези са Насда 100 индексом, и неизвјесност око одлука Федералних резерви о каматним стопама.

Економија

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

Пад у фебруару додатно је појачан одлукама Доналда Трампа да повећа глобалне царине на 15%. Овај потез је узнемирио инвеститоре и извршио притисак на акције и другу ризичну имовину.

„Одлука предсједника Трампа да повећа глобалне царине на 15% уздрмала је ризичну имовину, па и Биткоин. Иако се често назива ‘дигиталним златом’, Биткоин се и даље понаша као ризична имовина. Када порасте макроекономски страх, капитал прелази у традиционална сигурна уточишта, а Биткоин још није у тој категорији“, изјавила је Рахаел Лукас, криптоаналитичарка у БТЦ Маркетс.

Аналитичари пад Биткоина објашњавају комбинацијом ЕТФ-одљева, макрошокова и засићења тржишта након прошлогодишњих рекорда. Кључна подршка налази се на нивоу од 62.800 долара, која може спријечити дубљу распродају ка 55.000 долара.

Биткоин се све више приближава свом 200-недјељном помичном просјеку од 58.503 долара. „Ако се цијена задржи изнад ове границе, тржиште би се могло стабилизовати. Међутим, уколико падне испод зоне подршке између 58.000 и 60.000 долара, вјероватно ће услиједити дубља корекција“, упозорава Тонy Сyкаморе, аналитичар у ИГ Аустралиа.

Један од значајнијих сигнала на тржишту у посљедње вријеме био је снажан одљев средстава из америчких спот Биткоин ЕТФ-ова. Велико једнодневно повлачење из БлацкРок-овог ИБИТ фонда показало је да је институционална потражња краткорочно ослабила.

Економија

Биткоин се опоравља од низа губитака

Како ЕТФ-ови постају већи дио тржишта, цијена Биткоина све више зависи од шире економске ситуације и одлука инвестиционих портфеља, а не само од фактора специфичних за криптовалуте. Иако одљеви из ЕТФ-ова не одређују цјелокупни тренд, помажу да се објасни зашто замах куповине брзо слаби и зашто раст често привлачи додатни притисак продаје.

Фебруар 2026. све више дјелује као тест зрелости Биткоина као институционалне имовине и његове способности да одржи статус чак и када капитал више није јефтин.

(пословни.хр)

