Биткоин се опоравља од низа губитака

Биткоин (БТЦ) се опоравља од 65.000 долара, покушавајући прекинути троседмични низ губитака.
БТЦ је први пут у четири трговачке сесије вратио 70.000 долара. Слабија инфлација у САД-у повећала је клађење на смањење каматних стопа ФЕД-а, побољшавајући расположење.
Нагађања да ће Закон о тржишној структури проћи Сенат додатно су утицала на позитивно расположење.
Док је америчко тржиште БТЦ спот ЕТФ-ова продужило свој низ одлива на четири седмице, нето приливи 13. фебруара сигнализирали су потенцијалну промјену институционалне потражње.
Значајно је да голубљи пут каматних стопа ФЕД-а и напредак према законодавству које је погодно за криптовалуте и даље подржавају опрезно оптимистичне средњорочне изгледе цијена, наводи FXempire.
