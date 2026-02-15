Logo
Биткоин се опоравља од низа губитака

15.02.2026

09:32

Биткоин се опоравља од низа губитака
Фото: pexels/David McBee

Биткоин (БТЦ) се опоравља од 65.000 долара, покушавајући прекинути троседмични низ губитака.

БТЦ је први пут у четири трговачке сесије вратио 70.000 долара. Слабија инфлација у САД-у повећала је клађење на смањење каматних стопа ФЕД-а, побољшавајући расположење.

Нагађања да ће Закон о тржишној структури проћи Сенат додатно су утицала на позитивно расположење.

Док је америчко тржиште БТЦ спот ЕТФ-ова продужило свој низ одлива на четири седмице, нето приливи 13. фебруара сигнализирали су потенцијалну промјену институционалне потражње.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Космички џекпот је активиран: Ова 3 знака ће до краја мјесеца газити по злату

Тржишни сентимент и даље слаб: Биткоин забиљежио скроман раст на 77.700 евра

Значајно је да голубљи пут каматних стопа ФЕД-а и напредак према законодавству које је погодно за криптовалуте и даље подржавају опрезно оптимистичне средњорочне изгледе цијена, наводи FXempire.

