Додик: Западном Балкану нису потребни нови војни савези попут оног Хрватске, Албаније и тзв. Косова

Западном Балкану треба много тога - стабилност, развој, инвестиције, отворене границе за робу и људе, али му сигурно нису потребни нови војни савези попут оног Хрватске, Албаније и тзв. Косова, написао је Милорад Додик предсједник СНСД-а.
- Поставља се једноставно питање: Која је сврха тог савеза, који је његов стварни циљ и од кога треба да штити? Или је можда намијењен да угрози Србе и пошаље нам политичку поруку? Региону су потребни мостови, а не блокови. Промовисање и повлађивање повампиреној усташкој идеологији и иницијатива која уноси додатне подјеле, враћа нас у вријеме у којем траже непријатељство са Србима - написао је Додик на Икс-у.
Истакао је да Република Српска остаје посвећена стабилности и сарадњи, али неће затварати очи пред потезима који могу нарушити крхку равнотежу на Балкану.
- За БиХ такав савез је посебно опасан, јер води додатној дестабилизацији и подјелама, будући да ће се сваки народ опредјељивати - поручио је Додик.
