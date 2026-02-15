Logo
Large banner

Додик: Западном Балкану нису потребни нови војни савези попут оног Хрватске, Албаније и тзв. Косова

Извор:

АТВ

15.02.2026

09:24

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Западном Балкану треба много тога - стабилност, развој, инвестиције, отворене границе за робу и људе, али му сигурно нису потребни нови војни савези попут оног Хрватске, Албаније и тзв. Косова, написао је Милорад Додик предсједник СНСД-а.

- Поставља се једноставно питање: Која је сврха тог савеза, који је његов стварни циљ и од кога треба да штити? Или је можда намијењен да угрози Србе и пошаље нам политичку поруку? Региону су потребни мостови, а не блокови. Промовисање и повлађивање повампиреној усташкој идеологији и иницијатива која уноси додатне подјеле, враћа нас у вријеме у којем траже непријатељство са Србима - написао је Додик на Икс-у.

силовање-насиље над женама

Србија

Фудбалер брутално претукао Катарину: Мама, не могу више...

Истакао је да Република Српска остаје посвећена стабилности и сарадњи, али неће затварати очи пред потезима који могу нарушити крхку равнотежу на Балкану.

- За БиХ такав савез је посебно опасан, јер води додатној дестабилизацији и подјелама, будући да ће се сваки народ опредјељивати - поручио је Додик.

Подијели:

Таг :

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Муж Татјане Јечменице у шок соби: Љекари данас доносе одлуку о операцији

Србија

Муж Татјане Јечменице у шок соби: Љекари данас доносе одлуку о операцији

3 ч

0
Џесика Алба и Кеш Ворен се званично развели: Мораће да му исплати милионе

Сцена

Џесика Алба и Кеш Ворен се званично развели: Мораће да му исплати милионе

3 ч

1
Дјевојка у празничној депресији

Здравље

Промјена у само једној животној навици смањује ризик од депресије

3 ч

0
Погледајте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Погледајте шта вам звијезде данас поручују

3 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик на Свечаној академији

Република Српска

Додик: Српска се брани радом, одговорношћу и поштовањем свог народа

4 ч

13
Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

Република Српска

Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

4 ч

3
Херцеговци прославили славу винограда

Република Српска

Херцеговци прославили славу винограда

16 ч

0
Тришић Бабић: Рубио пружио руку сувереним нацијама, ми смо ту руку прихватили

Република Српска

Тришић Бабић: Рубио пружио руку сувереним нацијама, ми смо ту руку прихватили

16 ч

10

  • Најновије

  • Најчитаније

12

17

Многи пензионери ово плаћају иако је за њих бесплатно

12

17

Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner