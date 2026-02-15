Logo
Промјена у само једној животној навици смањује ризик од депресије

Извор:

Б92

15.02.2026

08:55

Дјевојка у празничној депресији
Фото: Leeloo The First/Pexels

Неколико једноставних активности или чак спавање умјесто гледања телевизије могли би значајно да смање ризик од депресије у средњим годинама, показало је ново истраживање.

Замјена само једног сата гледања телевизије другим активностима, попут спорта, разоноде, шетње или сна, може да смањи ризик од развоја велике депресије. Ако пола сата гледања телевизије замијените бављењем спортом, смањићете ризик од депресије за 18 одсто. Код старијих особа, ова једноставна промјена смањује ризик за готово 30 одсто.

Слично смањење ризика од депресије уочено је када је сат времена гледања телевизије замијењен сном.

"Ови резултати подржавају промовисање разноврсних физичких активности у овој старосној групи. Смањење времена проведеног пред телевизијом може бити посебно ефикасна стратегија јавног здравља за особе средње и старије животне доби. Иако нису пронађени значајни ефекти код младих одраслих особа, подстицање активног начина живота остаје важно, јер рана физичка активност предвиђа будуће понашање", навели су аутори.

Стручњаци годинама упозоравају да сједилачки начин живота може повећати ризик од низа озбиљних здравствених проблема, укључујући гојазност, дијабетес типа 2, рак, па чак и прерану смрт.

Тим са Универзитета у Гронингену каже да није ствар само у количини времена проведеног у мировању. Ментално пасивне активности, попут гледања телевизије, могу повећати ризик од депресије због поремећаја регулације допамина, веће конзумације нездраве хране и социјалне изолације.

Недавно истраживање показало је да је сваки додатни сат гледања телевизије повезан са пет одсто повећаним ризиком од депресије.

"Стога, усмјеравање пажње на гледање телевизије, умјесто на укупно вријеме проведено у сједењу, може понудити специфичнију и ефикаснију основу за интервенције", закључио је тим.

