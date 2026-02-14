Наука дала одговор: Да ли стрес убрзава старење?

Извор:
14.02.2026
14:33
Стрес не можемо увијек избјећи, али можемо научити да га држимо под контролом.
Наука потврђује да стрес убрзава старење тијела. Сазнај како то функционише и шта можеш да урадиш да се заштитиш.
Стрес је данас свуда – посао, породица, рачуни, вијести… Све нас притиска, и то не само психички. Наука је потврдила оно што многи осећају на својој кожи: стрес нас заиста стари. И то буквално — на нивоу ћелија.
Кад смо под стресом, тијело се понаша као да је у опасности. Лучи хормоне који нас држе у приправности, срце брже куца, мишићи су напети. Краткорочно, то може да помогне. Али кад стрес траје данима и недељама, тијело почиње да се троши. Имунитет опада, крвни притисак расте, а кожа, коса и енергија трпе. Све то убрзава старење.
Научници су развили методе за мјерење биолошке старости – не оне по годинама, већ по томе како тело заиста функционише. Један од тих тестова, ГримАге, показује да људи под хроничним стресом старе брже. Њихове теломере, мали заштитни делови на крајевима ДНК, брже се скраћују. А кад теломери нестану, ћелије се теже обнављају. Укратко – тијело се брже троши.Може ли се штета поправити?
Добра вијест је да није све изгубљено. Тијело има способност да се опорави – ако му дамо шансу. Одмор, физичка активност, квалитетан сан, медитација, разговор са блиским људима – све то помаже да се стрес смањи, а тијело регенерише. Наука каже да епигенетске промене нису заувијек – што значи да можемо да успоримо старење.
Пронађи вријеме за себе – макар 15 минута дневно без телефона и обавеза.
Крећи се – шетња, јога, било шта што ти прија.
Спавај довољно – сан је кључан за опоравак.
Разговарај – блискост са људима смањује стрес више него што мислимо.
Стрес не можемо увијек избјећи, али можемо научити да га држимо под контролом. А тиме не чувамо само живце – већ и године.
