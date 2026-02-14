Logo
Како да шминка траје дуже на лицу?

Извор:

Агенције

14.02.2026

14:29

Како да шминка траје дуже на лицу?
Фото: Pixabay

Прва ствар коју можете направити да вам шминка издржи што дуже је ставити прајмер.

Он ће помоћи да се шминка боље ухвати за лице и да буде дуготрајнија, али нећемо говорити о њему јер имамо један још бољи трик.

Неке знају за њега, неке не, а ако до сада нисте знале, вријеме је да почнете користити спреј за сетовање и на овај начин.

Док би га иначе вјероватно нашприцале на лице на крају шминкања, требате га убацити у рутину када блендате коректор или пудер.

Само своју спужвицу за блендање нашприцајте са спрејем за сетовање и онда блендајте. То ће зацементирати шминку на ваше лице.

Дјевојке се у коментарима слажу да овај трик стварно ради и препоручују га свима.

Не морате блендер буквално "намочити" у спреј за сетовање, само га умјерно пошприцајте и то ће бити сасвим довољно. Изблендајте пудер или коректор како би то и иначе урадиле и то је то.

Ништа компликовано нити корак који ће вам узети додатних неколико минута током шминкања, а резултат ће бити итекако добар.

