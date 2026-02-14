Logo
Пет знакова не могу да смисле Дан заљубљених, јесте ли и ви такви?

14.02.2026

Љубав. вјенчање
Док једни већ почетком фебруара размишљају о поклонима, вечерама и романтичним изненађењима, другима је 14. фебруар само још један дан – или, још горе, дан који би најрадије преспавали. Они једноставно не могу да смисле Дан заљубљених.

Према астрологији, неки знакови једноставно нису фанови наметнуте романтике, великих гестова и колективне еуфорије.

Ево којих пет знакова најчешће колута очима на помињање Дана заљубљених и зашто.

Водолија

Ако постоји знак који не подноси друштвени притисак, то је Водолија. Спадају у оне знакове хороскопа који не могу да смисле Дан заљубљених. Идеја да „мора“ славити љубав баш тог дана често му је иритантна. Не зато што не воли – напротив – него зато што воли на свој начин. Умјесто вечере уз свеће, радије ће на спонтано путовање или симпатични дејт у рандом уторак навечер, без клишеа и црвених балона.

Што им може поправити дан? Нешто неочекивано и оригинално. Без клишеа.

Јарац

Јарци су практични и често скептични према претераној романтици. Дан заљубљених им дјелује као маркетиншки трик. Ако су у вези, показиваће љубав кроз дијела током цијеле године, али неће драмити око једног датума.

Што им може поправити дан? Конкретан знак пажње – нешто корисно, промишљено и без патетике.

Дјевица

Дјевице не воле пренаглашене емоције и симболику. Дан заљубљених им може дјеловати пренадувано и вештачки. Радије бирају суптилност и мале гестове него јавне изјаве љубави.

Што им може поправити дан? Мирна вече, искрен разговор и осећај да ништа није „на силу“.

Стријелац

Стријелци воле слободу и спонтаност. Ако су сингл, Дан заљубљених им може бити подсјетник на нешто што их уопште не занима. Ако су у вези, не воле кад им се намеће форма како би требали да славе.

Што им може поправити дан? План у задњи трен – излет, концерт, нешто динамично.

Шкорпија

Иако су страствени, Шкорпије не воле површну романтику. Дан заљубљених им може дјеловати превише слаткасто, а они су тип који воли интензитет, дубину и приватност.

Што им може поправити дан? Интимна атмосфера без публике. Без превише објава и доказивања на друштвеним мрежама.

Мрзити Дан заљубљених не значи мрзити љубав

Занимљиво је да већина ових знакова заправо воли љубав – само не воли обавезну романтику. Неки желе да осјећаји буду приватни, други да буду спонтани, а трећи да буду доказани кроз конкретне поступке, а не чоколадне бомбоњере.

На крају дана, астрологија каже исто што и здрави разум: љубав не би требала да зависи од датума, преноси Индекс.

Хороскоп

Љубав

dan zaljubljenih

