Минићу уручена повеља општине Вишеград

Извор:

СРНА

14.02.2026

15:11

Саво Минић добио повељу општине Вишеград
Фото: Срна

Предсједнику Владе Републике Српске Саву Минићу данас је уручена Повеља општине Вишеград за допринос развоју ове локалне заједнице и подршку реализацији инфраструктурних и привредних пројеката.

Повељу, која је највише општинско признање, Минићу је уручио начелник општине Младен Ђуревић.

Током боравка у Вишеграду, Минић је посјетио Општинску управу, гдје је са Ђуревићем разговарао о инвестицијама, енергетској стабилности и отварању нових радних мјеста.

Саговорници су оцијенили да је сарадња републичких и локалних институција од кључног значаја за наставак развоја Вишеграда.

Наглашено је да ће бити настављена заједничка реализација пројеката који имају за циљ унапређење квалитета живота грађана Вишеграда.

Састанку је присуствовао и директор предузећа "Хидроелектране на Дрини" Недељко Перишић.

Саво Минић

Višegrad

povelja

