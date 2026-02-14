Минићу уручена повеља општине Вишеград

Извор:
Предсједнику Владе Републике Српске Саву Минићу данас је уручена Повеља општине Вишеград за допринос развоју ове локалне заједнице и подршку реализацији инфраструктурних и привредних пројеката.
Повељу, која је највише општинско признање, Минићу је уручио начелник општине Младен Ђуревић.
Током боравка у Вишеграду, Минић је посјетио Општинску управу, гдје је са Ђуревићем разговарао о инвестицијама, енергетској стабилности и отварању нових радних мјеста.
Саговорници су оцијенили да је сарадња републичких и локалних институција од кључног значаја за наставак развоја Вишеграда.
Наглашено је да ће бити настављена заједничка реализација пројеката који имају за циљ унапређење квалитета живота грађана Вишеграда.
Састанку је присуствовао и директор предузећа "Хидроелектране на Дрини" Недељко Перишић.
