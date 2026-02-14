Цвијановић у Мингену са замјеником Генералног секретара НАТО-а

14.02.2026
14:36
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се у Минхену са Радмилом Шекеринском, замјеником Генералног секретара НАТО-а.
Претходно је разговарала са в.д. помоћником америчког државног секретара за Европу и Евроазију Брандоном Ханраханом.
Цвијановић у Минхену са Ханраханом о даљем јачању економске сарадње
Цвијановићева је у Минхену присуствовала Минхенској безбједносној конференцији гдје је заједно са предсједником Србије Александром Вучићем пратила обраћање америчког државног секретара Марка Рубија.
