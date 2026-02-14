Logo
Large banner

Минић: Наш завјет је јака и стабилна Српска

Извор:

СРНА

14.02.2026

13:17

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Вишеграду да је обавеза српског народа да се сјећа слободарских идеја, његује културу сјећања и да му завјет буде јака и стабилна Српска.

Минић је рекао да заједничко обиљежавање Дана државности - Сретења са Србијом говори о томе да су историја, култура и вјера исте.

Обиљежавање Дана бораца

Друштво

Широм Српске обиљежавање Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата и Првог српског устанка

Он је навео да српски устаници, приликом подизања устанка против отоманске власти у Орашцу, нису имали савезника, нити оружја, али су "дигли главу за слободу".

- Српски народ се од тада до данас бори за слободу. Стално имамо неки рат - посљедњи је Одбрамбено-отаџбински, а сада имамо политички у којем се агитује на уређење Републике Српске и њене институције - рекао је Минић у Вишеграду.

Минић је најавио да ће питања борачких категорија бити законски уређена.

- Морамо показати да поштујемо оне који су, носећи слободарски дух, стварали Републику Српску да би ми могли данас да живимо - рекао је Минић.

Цазин добија нову фирму

Економија

Нова радна мјеста: У БиХ се гради погон на 3.500 квадрата

Он је захавалио представницима Србије што су данас дошли у Вишеград на обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Србије.

Онима из Републике Српске који нису дошли у Вишеград, Минић је поручио да им је то била обавеза.

У Вишеграду је данас настављено обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Србије.

Република Српска и Србија од прошле године заједнички обиљежавају Сретење - Дан државности Србије и Републике Српске

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Градови и општине

Познато стање повријеђених у тешком удесу у Српској

То је утврђено Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа донесеној на Свесрпском сабору у Београду 8. јуна 2024. године.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Дан државности - Сретење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Љубав. вјенчање

Љубав и секс

Препознајте сигнале и откријте да ли вам је веза у кризи

1 ч

0
Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Сцена

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

1 ч

0
Мрак вијека погађа Земљу овог датума

Наука и технологија

Мрак вијека погађа Земљу овог датума

1 ч

0
Тава

Савјети

Ова ствар испушта отров чим се загрије: Ако је имате у кухињи одмах је избаците

1 ч

0

Више из рубрике

Којић: Опозиција из Републике Српске слуша странке из ФБиХ

Република Српска

Којић: Опозиција из Републике Српске слуша странке из ФБиХ

1 ч

1
Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући

Република Српска

Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући

1 ч

0
Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Дан бораца - симбол слободарских тежњи српског народа

3 ч

1
Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност

Република Српска

Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност

3 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

14

13

Младић (25) брутално убио старицу

14

06

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner