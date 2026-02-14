Минић: Наш завјет је јака и стабилна Српска

Минић је рекао да заједничко обиљежавање Дана државности - Сретења са Србијом говори о томе да су историја, култура и вјера исте.

Он је навео да српски устаници, приликом подизања устанка против отоманске власти у Орашцу, нису имали савезника, нити оружја, али су "дигли главу за слободу".

- Српски народ се од тада до данас бори за слободу. Стално имамо неки рат - посљедњи је Одбрамбено-отаџбински, а сада имамо политички у којем се агитује на уређење Републике Српске и њене институције - рекао је Минић у Вишеграду.

Минић је најавио да ће питања борачких категорија бити законски уређена.

- Морамо показати да поштујемо оне који су, носећи слободарски дух, стварали Републику Српску да би ми могли данас да живимо - рекао је Минић.

Он је захавалио представницима Србије што су данас дошли у Вишеград на обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Србије.

Онима из Републике Српске који нису дошли у Вишеград, Минић је поручио да им је то била обавеза.

У Вишеграду је данас настављено обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Србије.

Република Српска и Србија од прошле године заједнички обиљежавају Сретење - Дан државности Србије и Републике Српске

То је утврђено Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа донесеној на Свесрпском сабору у Београду 8. јуна 2024. године.