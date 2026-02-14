Logo
Препознајте сигнале и откријте да ли вам је веза у кризи

Б92

14.02.2026

13:12

Љубав. вјенчање
Фото: Unsplash

Свака веза пролази кроз успоне и падове, али постоје јасни знакови који указују да се појављују озбиљнији проблеми и да однос захтијева пажњу.

Препознавање тих сигнала може бити кључ за очување љубавног односа и свог менталног мира. Игнорисање проблема често продубљује јаз између партнера.

Маја Маријана

Сцена

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Ако су разговори површни или се свађе стално понављају без рјешења, то је упозоравајући знак. Партнери избјегавају тешке теме, а комуникација се често своди на критике, сарказам или одбрамбени став.

Недостатак искреног и конструктивног дијалога ствара осјећај фрустрације и дистанцу.

Осјећај усамљености док сте заједно показује да нешто није у реду. Партнер може бити физички присутан, али емоционално одсутан и незаинтересован за ваш живот. Њежности попут загрљаја, пољубаца или сексуалне интимности постају ријетке, што ствара осјећај неповезаности.

Повјерење је темељ сваке везе. Када партнер скрива ствари, попут телефона или трошкова, или избјегава одговоре на једноставна питања, сигурност у вези се нарушава. Такво понашање ствара напетост и додатну дистанцу између партнера.

Zemlja

Наука и технологија

Мрак вијека погађа Земљу овог датума

Веза може постати монотона, без заједничких циљева и планова за будућност. Један или оба партнера престају да улажу труд, узимајући однос здраво за готово.

