Хрватска се физички спаја са Србијом и то код Вуковара

На недавно сједници Скупштине града Вуковара изнесено је драматично упозорење: усљед дјеловања ријечних струја Дунава и таложења пијеска, Вуковарска ада се полако приближава обали Србије.
Како је речено, уколико се овај тренд настави, омиљено излетиште Вуковараца могло би се и физички спојити са сусједном државом.
Градоначелник Вуковара, Маријан Павличек, појаснио је да струје Дунава непрестано наносе пијесак који затрпава пролаз између аде и лијеве обале ријеке, односно копна Републике Србије.
"Ради се о великом проблему који је дошао до те тачке да се преко тог пролаза скоро могло пјешке прећи. Ако се овакав тренд настави и ништа се не предузме, Ада ће се физички спојити са Србијом. О свему смо обавијестили 'Хрватске воде' које могу измуљивањем продубити тај пролаз", изјавио је Павличек.
Павличек је нагласио да ово није само локални комунални проблем Вуковара, већ питање безбједности цијеле државе. Он је подсјетио да су источне границе Хрватске уједно и спољне границе Европске уније, те да би физичко спајање аде са српском обалом могло закомпликовати контролу граничног појаса, пренио је Танјуг.
