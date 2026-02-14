Logo
Хрватска се физички спаја са Србијом и то код Вуковара

Извор:

Танјуг

14.02.2026

14:43

Вуковар
Фото: Град Вуковар

На недавно сједници Скупштине града Вуковара изнесено је драматично упозорење: усљед д‌јеловања ријечних струја Дунава и таложења пијеска, Вуковарска ада се полако приближава обали Србије.

Најважније

Дунав таложи пијесак и спаја Аду са Србијом.

Градоначелник Вуковара упозорава на промјену линије границе.

Пролаз између Аде и обале скоро пресушио.

Безбједност границе Европске уније под знаком питања.

Како је речено, уколико се овај тренд настави, омиљено излетиште Вуковараца могло би се и физички спојити са сусједном државом.

Природне промјене угрожавају границу

Градоначелник Вуковара, Маријан Павличек, појаснио је да струје Дунава непрестано наносе пијесак који затрпава пролаз између аде и лијеве обале ријеке, односно копна Републике Србије.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан открио шта Мађарска никада неће дозволити

"Ради се о великом проблему који је дошао до те тачке да се преко тог пролаза скоро могло пјешке прећи. Ако се овакав тренд настави и ништа се не предузме, Ада ће се физички спојити са Србијом. О свему смо обавијестили 'Хрватске воде' које могу измуљивањем продубити тај пролаз", изјавио је Павличек.

Питање безбједности Европске уније

Павличек је нагласио да ово није само локални комунални проблем Вуковара, већ питање безбједности цијеле државе. Он је подсјетио да су источне границе Хрватске уједно и спољне границе Европске уније, те да би физичко спајање аде са српском обалом могло закомпликовати контролу граничног појаса, пренио је Тан‌југ.

Хрватска

Србија

Vukovar

