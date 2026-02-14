Logo
Орбан открио шта Мађарска никада неће дозволити

Извор:

Агенције

14.02.2026

14:27

Коментари:

Орбан открио шта Мађарска никада неће дозволити
Фото: Tanjug/AP

Мађарска никада неће дозволити никоме да јој одузме право вета у ЕУ, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

Орбан је рекао да независан став треба чувати као зјеницу ока и да Брисел не престаје са својим свакодневним притиском, док мађарска опозициона странка Тиса саопштава да ће Мађарску укључити у заједничку европску спољну политику.

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Свијет треба да позове да се Зеленски "ухвати као нациста"

"То се не може догодити. Никада нећемо одустати од права вета", рекао је Орбан у говору о годишњим резултатима.

"Политико" је пренио да ЕУ ради на плану у пет корака да би Украјини дала д‌јелимично чланство већ сљедеће године. Да би се то остварило, Унија мора да нађе начин да поништи вето Мађарске.

