Орбан открио шта Мађарска никада неће дозволити

Извор:
Агенције
14.02.2026
14:27
Коментари:0
Мађарска никада неће дозволити никоме да јој одузме право вета у ЕУ, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Орбан је рекао да независан став треба чувати као зјеницу ока и да Брисел не престаје са својим свакодневним притиском, док мађарска опозициона странка Тиса саопштава да ће Мађарску укључити у заједничку европску спољну политику.
Свијет
Захарова: Свијет треба да позове да се Зеленски "ухвати као нациста"
"То се не може догодити. Никада нећемо одустати од права вета", рекао је Орбан у говору о годишњим резултатима.
"Политико" је пренио да ЕУ ради на плану у пет корака да би Украјини дала дјелимично чланство већ сљедеће године. Да би се то остварило, Унија мора да нађе начин да поништи вето Мађарске.
Најновије
Најчитаније
17
40
17
36
17
30
17
24
17
16
Тренутно на програму