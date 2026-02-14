Кренуо у пљачку, па погинуо на огради постављеној због дивљих свиња

14.02.2026
Четрдесетшестогодишњи мушкарац албанског поријекла преминуо је синоћ око 22 сата током покушаја провале у вилу у околини Арезо, у централној Италији.
Несрећа се догодила док је с двојицом саучесника, који су још увијек у бијегу, бјежао с имања.
Његово тијело пронађено је у винограду у близини куће. Увиђај на имању, које се састоји од двије повезане виле, обавиле су тужитељке заједно с карабињерима, које је позвао власник, пише Ил Мессаггеро.
Након што се огласио аларм, шурјак власника једне од кућа, пензионисани адвокат, испалио је хитац у ваздух како би уплашио и отјерао провалнике.
Бјежећи с посједа, 46-годишњак се заплео у шиљасту, електричну мрежу која је раније постављена ради заштите од дивљих животиња.
На том подручју, наиме, чести су проблеми с дивљим свињама и вуковима. Успио је направити још неколико корака прије него што се срушио, а његови саучесници су га оставили и побјегли.
Обдукција, која је већ наложена, утврдиће да ли је смрт наступила због пукнућа бедрене артерије или због других повреда задобијених при паду.
Карабињери су се јутрос, упркос јакој киши, вратили на мјесто догађаја ради додатне истраге.
