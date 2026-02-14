Logo
Ево гдје ће пасти највише снијега: Објављена мапа, од ноћас јаче падавине

14.02.2026

13:38

Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Од ноћи на недјељу, па до недјеље послије подне јаче падавине ће захватити већи дио БиХ.

Највише падавина се очекује у дијеловима сјевероисточне, те, дјелимично, сјеверне и централне Босне.

У тим подручјима ће количина падавина бити у просјеку од 15 до 30 милиметара до недјеље послије подне, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

На планинама ће падати снијег уз 10 до 30 центиметара новог снијега. У нижим крајева већина падавина ће се испадати у облику кише, док ће пролазно сусњежице и снијега бити углавном пред крај падавина, доласком захлађења од јутарњих часова недјеље. У нижим крајевима локално декоративни или тањи сњежни покривач, с тим да нешто више снијега може бити на сјевероистоку Босне – локално 5-10 центиметара.

У недјељу послије подне падавине слабе и престају уз смањење облачности са сјеверозападу.

Ноћ на понедјељак претежно ведра и хладна уз мраз, а од јутарњих сати понедјељка ново наоблачење са запада. Оно ће, касније од послијеподневних и вечерњих часова понедјељка, донијети нове падавине.

Према неким прогнозама, у понедјељак осјетно хладно јутро, уз јачи мраз. У вишим крајевима температура може пасти и до -10 степени, а у нижим од -6 до -1 степен.

Тагови :

Снијег

Вријеме

Временска прогноза

