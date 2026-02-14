Logo
Large banner

ХЕТ: Од сутра регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Извор:

СРНА

14.02.2026

10:31

Коментари:

0
ХЕТ: Од сутра регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Хидроелектране на Требишњици /ХЕТ/ од сутра ће почети регулисано испуштање воде из Хидроелектране "Требиње два" према Пумпној хидроелектрани "Чапљина", што ће за посљедицу имати подизање нивоа ријеке Требишњице.

Из тог предузећа су апеловали да становништво не обавља никакве активности у близини ријечног корита док траје испуштање воде.

Ана тришић бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност

Регулисано испуштање воде почеће од 20.00 часова.

Испуштање се обавља у складу са потребама електроенергетског система Републике Српске, а у складу са споразумом о сарадњи "Електропривреде Републике Српске" и Електропривреде ХЗХБ.

Подијели:

Таг :

HET

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

Република Српска

Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

3 ч

0
Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Познат идентитет повријеђених у тешком удесу у Српској

3 ч

0
снијег Бањалука

Друштво

Спремите се за повратак снијега: Објављена прогноза за наредне дане

4 ч

0
Које цвијеће се поклања за Дан заљубљених?

Савјети

Које цвијеће се поклања за Дан заљубљених?

4 ч

0

Више из рубрике

снијег Бањалука

Друштво

Спремите се за повратак снијега: Објављена прогноза за наредне дане

4 ч

0
Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

Друштво

Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

4 ч

0
Шта треба урадити ако данас не можете отићи на гробље?

Друштво

Шта треба урадити ако данас не можете отићи на гробље?

5 ч

0
Ево какво нас вријеме очекује током дана

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

13

Младић (25) брутално убио старицу

14

06

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

13

58

Захарова: Свијет треба да позове да се Зеленски "ухвати као нациста"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner