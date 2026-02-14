Познат идентитет повријеђених у тешком удесу у Српској

Аутор:Стеван Лулић
14.02.2026
10:17
Коментари:0
Четири особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос, 14. фебруара, догодила на путу Гацко-Фоча.
Несрећа се десила у мјесту Чемерно код Фоче када је аутомобил пежо слетио са пута и преврнуо се.
Том приликом повријеђени су чланови породице из Србије, сазнаје АТВ.
Како нам је потврђено у полицији, повреде су задобили возач Н.С, као и путници Т.С, С.С. и Ј.В.
"Након указане прве помоћи на лицу мјеста, повријеђени су превезени у Универзитетску болницу у Фочи", речено нам је у полицији.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Гацко.
