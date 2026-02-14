Logo
Познат идентитет повријеђених у тешком удесу у Српској

Стеван Лулић

14.02.2026

10:17

Несрећа на путу Гацко - Фоча
Четири особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос, 14. фебруара, догодила на путу Гацко-Фоча.

Несрећа се десила у мјесту Чемерно код Фоче када је аутомобил пежо слетио са пута и преврнуо се.

Том приликом повријеђени су чланови породице из Србије, сазнаје АТВ.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Расте број повријеђених у несрећи у Српској

Како нам је потврђено у полицији, повреде су задобили возач Н.С, као и путници Т.С, С.С. и Ј.В.

"Након указане прве помоћи на лицу мјеста, повријеђени су превезени у Универзитетску болницу у Фочи", речено нам је у полицији.

Татјана Јечменица

Тенис

Новак Ђоковић објавио емотивну поруку након смрти Татјане Јечменице

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Гацко.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Саобраћајна несрећа

Фоча

