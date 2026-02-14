Познато стање малољетнице којој је ампутирана нога након несреће

Извор:
Аваз
14.02.2026
09:50
Коментари:0
Малољетница (17) која је повријеђена у трамвајској несрећи и даље је у изузетно тешком стању, казали су за "Аваз" из "Опште болнице Прим. др Абдулах Накаш".
- 17-годишња дјевојка и даље је смјештена у јединици интензивне хируршке његе и под интензивном је реанимацијом и терапијом - казали су за "Аваз".
Регион
Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули
Подсјећамо, она се налазила на трамвајском стајалишту када је трамвај искочио из шина и прошао кроз стајалиште те завршио на саобраћајници.
Њој је ампутирана нога након свега што се десило, а студент из Брчком Ердоан Моранкић је на лицу мјеста преминуо. Још три особе су задобиле лакше повреде у овој несрећи.
Најновије
Најчитаније
14
14
14
13
14
06
14
03
13
58
Тренутно на програму