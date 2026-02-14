Logo
Large banner

Познато стање малољетнице којој је ампутирана нога након несреће

Извор:

Аваз

14.02.2026

09:50

Коментари:

0
Тешка несрећа у Сарајеву
Фото: Samir Jordanovic/Anadolija

Малољетница (17) која је повријеђена у трамвајској несрећи и даље је у изузетно тешком стању, казали су за "Аваз" из "Опште болнице Прим. др Абдулах Накаш".

- 17-годишња дјевојка и даље је смјештена у јединици интензивне хируршке његе и под интензивном је реанимацијом и терапијом - казали су за "Аваз".

auto put ilustracija

Регион

Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

Подсјећамо, она се налазила на трамвајском стајалишту када је трамвај искочио из шина и прошао кроз стајалиште те завршио на саобраћајници.

Њој је ампутирана нога након свега што се десило, а студент из Брчком Ердоан Моранкић је на лицу мјеста преминуо. Још три особе су задобиле лакше повреде у овој несрећи.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

povrijeđena djevojčica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Хроника

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

4 ч

0
Цвијановић: Сретење - симбол борбе за слободу

Република Српска

Цвијановић: Сретење - симбол борбе за слободу

4 ч

0
Татјана Јечменица бивша тенисерка

Хроника

Нови детаљи несреће у којој је погинула Татјана Јечменица: Тестиран возач камиона

4 ч

0
гријање

Бања Лука

Дио Бањалуке данас без гријања

4 ч

0

Више из рубрике

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Хроника

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

4 ч

0
Татјана Јечменица бивша тенисерка

Хроника

Нови детаљи несреће у којој је погинула Татјана Јечменица: Тестиран возач камиона

4 ч

0
Седин Мешиновић

Хроника

У Бањалуци пронађено тијело шефа Сектора у УИО

4 ч

0
Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Још једна тешка несрећа у Српској: Ауто на крову, има повријеђених

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

14

13

Младић (25) брутално убио старицу

14

06

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner