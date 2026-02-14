Нови детаљи несреће у којој је погинула Татјана Јечменица: Тестиран возач камиона

Извор:
акон стравичне несреће, у којој је синоћ погинула некадашња тенисерка Татјана Јечменица, возач камиона који је учествовао у удесу одмах је подвргнут тестовима на алкохол и дрогу који су, како сазнаје Информер, били негативни.
Несрећа се догодила синоћ у 21.54 час, на обилазници код Орловаче, када су се сударили џип и камион. Татјана је на преминула на лицу мјеста, док је њен муж Дарко Јевтић у тешком стању, превезен у болницу.
- Возач камиона је средњих година, искусан возач. По доласку на мјесто несреће, човјек је био видно потресен и у стању шока. Како истрага налаже, одмах је приведен на саслушање и подвргнут тестовима на дрогу и алкохол - открива Информеров извор.
Додаје да му је вађена крв и давао је урин.
- Тестови су поновљени и сви резултати су били негативни. Истрага се наставља се и даље, а камион и ауто су послати на вјештачење – наводи он.
Према информацијама са терена, ватрогасци су око 20 минута након удеса стигли на мјесто несреће и затекли двије особе заробљене у возилу. Татјанин муж је извучен у свјесном стању, али је због тешких повреда грудног коша стављен у индуковану кому, а љекари му се боре за живот. Јечменица је, нажалост, преминула, а како је пренио "РТС", изгубила је борбу за живот током спасилачке акције извлачења.
Према првим информацијама, Татјана је управљала аутомобилом, наводно је промашила искључење, а затим покушала да се врати у рикверц, када је шлепер налетио на њих. Аутомобил који је возила потпуно је смрскан.
Ова трагедија потресла је спортску јавност у Србији, јер је Татјана Јечменица годинама била присутна у домаћем тенису, прво као играчица, а потом и као селекторка репрезентације.
