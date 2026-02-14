Комби завршио на шинама, дијелови расути по путу

Извор:
Аваз
14.02.2026
08:16
Коментари:0
У близини бензинске пумпе Газпром у сарајевском насељу Ступ јутрос је дошло до саобраћајне несреће.
Из Оперативног центра МУП-а КС су рекли да срећом није било повријеђених у несрећи.
Комби је завршио на шинама, а дијелови су остали расути по цести. На возилу је причињена велика материјална штета.
