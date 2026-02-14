Logo
Комби завршио на шинама, дијелови расути по путу

Извор:

Аваз

14.02.2026

08:16

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У близини бензинске пумпе Газпром у сарајевском насељу Ступ јутрос је дошло до саобраћајне несреће.

Из Оперативног центра МУП-а КС су рекли да срећом није било повријеђених у несрећи.

Свечана академија Сретење 2026

Република Српска

У Вишеграду наставак обиљежавања Сретења

Комби је завршио на шинама, а дијелови су остали расути по цести. На возилу је причињена велика материјална штета.

Сарајево

Саобраћајна несрећа

