У језивој несрећи погинула Татјана Јечменица

Извор:

Телеграф

14.02.2026

07:56

Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица
Фото: YouTube/Screenshot/SPortal

Трагичне вијести стижу из Београда! Татјана Јечменица (47), бивша српска тенисерка и некадашња селекторка репрезентације, страдала је у стравичној саобраћајној несрећи на обилазници око главног града Србије.

Како се наводи, несрећа се догодила на петљи Орловача, нешто прије 21 час, када су се сударили џип у којем се налазила Јечменица и шлепер. Татјана је, нажалост, изгубила живот на лицу мјеста, док је њен супруг задобио тешке повреде.

Пењароја

Кошарка

Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

Према информацијама са терена, ватрогасци су око 20 минута након удеса стигли на мјесто несреће и затекли двије особе заробљене у возилу. Татјанин муж је извучен у свјесном стању, али је због тешких повреда грудног коша стављен у индуковану кому, а љекари му се боре за живот. Јечменица је, нажалост, преминула, а како је пренио "РТС", изгубила је борбу за живот током спасилачке акције извлачења.

Према првим информацијама, Татјана је управљала аутомобилом, наводно је промашила искључење, а затим покушала да се врати у рикверц, када је шлепер налетио на њих.

uvidjaj policija rs

Србија

Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче

Ова трагедија потресла је спортску јавност у Србији, јер је Татјана Јечменица годинама била присутна у домаћем тенису, најприје као играчица, а потом и као селекторка репрезентације.

Дарко Јевтић

