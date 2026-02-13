Logo
Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

13.02.2026

23:07

Ђоан Пењароја, тренер Партизана
Фото: Tanjug / AP / RADE PRELIĆ

Кошаркашки клуб Партизан затражиће званичну експертизу суђења након пораза од мадридског Реала резултатом 73:77 у "Арени“.

Реакција црно-бијелих услиједила је практично одмах по завршетку утакмице, а у клубу сматрају да постоје елементи за детаљну анализу арбитраже.

Посебну пажњу изазвао је податак да је Партизан током читавог меча извео свега три слободна бацања, што је преседан на евролигашком нивоу, нарочито за домаћи тим.

Таква статистика ријетко се виђа у утакмицама овог ранга, што је додатно појачало незадовољство у редовима београдског клуба.

Према сазнањима "Спортске.нет", Партизан ће поднијети документацију за стручну анализу суђења тројке коју су чинили Емин Могулкоч, Рајн Перанди и Томас Бисуел. У Хумској очекују да надлежни органи Евролиге детаљно прегледају спорне ситуације и донесу званичан став.

Са друге стране, Реал Мадрид је имао значајно већи број покушаја са линије пенала – укупно 18, од чега су играчи шпанског гиганта 13 пута били прецизни.

Пораз од Реала додатно компликује ситуацију Партизану у борби за што бољу позицију у завршници лигашког дијела Евролиге, а остаје да се види какав ће епилог имати захтјев за експертизу суђења.

