Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

Извор:
Агенције
13.02.2026
23:07
Коментари:0
Кошаркашки клуб Партизан затражиће званичну експертизу суђења након пораза од мадридског Реала резултатом 73:77 у "Арени“.
Реакција црно-бијелих услиједила је практично одмах по завршетку утакмице, а у клубу сматрају да постоје елементи за детаљну анализу арбитраже.
Свијет
Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку
Посебну пажњу изазвао је податак да је Партизан током читавог меча извео свега три слободна бацања, што је преседан на евролигашком нивоу, нарочито за домаћи тим.
Таква статистика ријетко се виђа у утакмицама овог ранга, што је додатно појачало незадовољство у редовима београдског клуба.
Према сазнањима "Спортске.нет", Партизан ће поднијети документацију за стручну анализу суђења тројке коју су чинили Емин Могулкоч, Рајн Перанди и Томас Бисуел. У Хумској очекују да надлежни органи Евролиге детаљно прегледају спорне ситуације и донесу званичан став.
Друштво
Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему
Са друге стране, Реал Мадрид је имао значајно већи број покушаја са линије пенала – укупно 18, од чега су играчи шпанског гиганта 13 пута били прецизни.
Пораз од Реала додатно компликује ситуацију Партизану у борби за што бољу позицију у завршници лигашког дијела Евролиге, а остаје да се види какав ће епилог имати захтјев за експертизу суђења.
Најновије
Најчитаније
23
07
22
59
22
55
22
50
22
44
Тренутно на програму