Крис Пол добио отказ, па завршио каријеру

Б92

13.02.2026

21:11

0
Крис Пол
Фото: Tanjug/AP Photo/Carolyn Kaster, File

Амерички кошаркаш Крис Пол (40) добио је отказ од стране Торонто Репторса, а онда и завршио каријеру.

Пол је прошле седмице трејдован из Лос Анђелес Клиперса у тим, који са клупе предводи Дарко Рајаковић, али није стигао да одигра нити један меч.

Посљедњу утакмицу одиграо је 1. децембра, у мечу Клиперса и Мајами Хита.

Пол је био у немилости Клиперса, за које је играо само 21 меч.

Прије тога, наступао је за Сан Антонио, Голден Стејт, Финикс, Оклахому и Хјустон, док је на почетку каријере, по шест сезона, играо управо у Клиперсима, односно Њу Орлеанс Хорнетсима.

План му је био да му ово буде посљедња сезона, а да је заврши у клубу у којем је остварио највеће успјехе (Клиперсима), али му они то нису обезбиједили. Затим је желио да му крај каријере буде на терену али у неком другом тиму, али ни од тога, испоставиће се, није било ништа.

ЦП3 је одиграо 21 сезону и највјероватније ће бити члан Куће славних у једном тренутку.

Каријеру завршава са 16,8, поена, 4,4 скока и 9,2 асистенције по мечу у просјеку.

Kris Pol

