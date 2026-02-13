Крис Пол добио отказ, па завршио каријеру

Извор:
Амерички кошаркаш Крис Пол (40) добио је отказ од стране Торонто Репторса, а онда и завршио каријеру.
Пол је прошле седмице трејдован из Лос Анђелес Клиперса у тим, који са клупе предводи Дарко Рајаковић, али није стигао да одигра нити један меч.
Посљедњу утакмицу одиграо је 1. децембра, у мечу Клиперса и Мајами Хита.
Пол је био у немилости Клиперса, за које је играо само 21 меч.
Прије тога, наступао је за Сан Антонио, Голден Стејт, Финикс, Оклахому и Хјустон, док је на почетку каријере, по шест сезона, играо управо у Клиперсима, односно Њу Орлеанс Хорнетсима.
План му је био да му ово буде посљедња сезона, а да је заврши у клубу у којем је остварио највеће успјехе (Клиперсима), али му они то нису обезбиједили. Затим је желио да му крај каријере буде на терену али у неком другом тиму, али ни од тога, испоставиће се, није било ништа.
ЦП3 је одиграо 21 сезону и највјероватније ће бити члан Куће славних у једном тренутку.
Каријеру завршава са 16,8, поена, 4,4 скока и 9,2 асистенције по мечу у просјеку.
