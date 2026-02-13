Logo
"Злочин против кошарке, много нас краду судије": Хаос на мрежама послије пораза Звезде у Пиреју

Извор:

Агенције

13.02.2026

07:55

Фото: Printscreen / X

Навијачи Црвене звезде на друштвеним мрежама исказали су огромно незадовољство суђењем у утакмици 28. кола Евролиге против Олимпијакоса. Црвено-бијели из Београда поражени су у Пиреју 92:86, а много је оних који сматрају да су за нови неуспјех екипе Саше Обрадовића искључиви кривци - арбитри.

Много одлука у финишу донесено је у корист домаћина, иако је о некима могло да се дискутује.

Навијачи на друштвеним мрежама, међутим, нису се суздржавали коментаришући суђење у Атини. Многи сматрају да је то главни узрок пораза од некадашњег првака Европе и да је било мало поштеније, тим Саше Обрадовића имао би шансу за побједу.

"Судије су починиле злочин против кошарке. Још не могу да дођем себи од ове судијске крађе. Мизерија од суђења, невјероватно. Не може много да се замјери екипи кад нас овако краду слијепци", само су неки од коментара на друштвеној мрежи Икс.

Са друге стране, поједини сматрају да Црвена звезда нема адекватна рјешења на плејмејкерским позицијама, нарочито када је у питању замјена за Кодија Милера-Мекинтајера.

Против Олимпијакоса и у посљедње вријеме то је Јаго Дос Сантос, али он у Грчкој није пружио добру партију. Неки, ипак, сматрају да ни Коди није право рјешење за стартера.

"Криве су судије и то што немамо првог плеја. Добро смо одиграли утакмицу. Само да овако наставимо и имамо шансу за топ шест", гласе неки од коментара.

