Каква игра Богољуба Марковића: "Неко ће руку да му сломи"

Црвена звезда доживјела је пораз у АБА лиги на гостовању Меги у „малом“ градском дербију, а по резултату 107:102 је Богољуб Марковић, најефикаснији у побједничкој екипи, претрчао на други крај терена и закуцао.
Ти поени нису били признати, па је 20-годишњак из Ужица стао на импресивних 29 поена против клуба с Малог Калемегдана. На овај његов потез реаговао је Саша Обрадовић, тренер Звезде, како на мечу, тако и дан послије његовог одигравања.
"Мора да научи да се то не ради. На крају крајева, неко ће руку да му сломи за то. Играчки, мало удараш на понос екипе. Можда смо ми јуче били успаванији и неспремни по питању ратничког духа, али у неком тренутку мора да научи да се то не ради", истакао је Обрадовић.
Ипак, Обрадовић је имао и комплименте за Марковића.
"Супер је дјечко и талентован, овако и онако, али… То се не ради", подвукао је Обрадовић.
Мега је стала на пут побједама Црвене звезде и у 17. колу АБА лиге славила је 107:102. Црвено-бијели су тако прекинули низ од осам побједа у регионалном такмичењу и Евролиги, а уједно ово је и пети меч у посљедњих седам екипе Саше Обрадовића да је постигла више од 100 поена. С друге стране, Мега је била сјајна. Посебно Богољуб Марковић, Асим Ђуловић и Саво Дрезгић који су водили екипу до преокрета и побједе.
Мега је добро кренула, серијом од 4:0, али је Звезда брзо успоставила контролу. Током велике већине меча гости су имали предност, пружену захваљујући поенима Донатаса Мотиејунаса и Џереда Батлера. Ипак, послије 10 минута игре домаћин је успио да изједначи (29:29). У наставку је евролигаш био бољи тим, док је Мега живјела од тек повремених тројки и поена са линије пенала.
Тако је Звезда била увијек корак испред ружичастих, а онда је серија у 33. минуту напокон донијела преокрет у сусрету којем је Мега тежила током читавог сусрета. Саво Дрезгић је погодио тројку, а онда и за два поена. Иако је Звезда имала минут одмора, то није било довољно, серија Меге је настављена и она је износила 13:0 и самим тим донијела је вођство од 98:94, које Мега није испуштала до краја меча.
Важан на терену, поред Дрезгића, био је и Богољуб Марковић који је у самом финишу меча везао осам поена, док је испод коша био борбен и ривалу није давао прилику за скок на обе стране теран. Покушао је Јаго дос Сантос да са линије пенала смањи заостатак, а онда и Калинић у шуту за три, али пошто је промашио у посљедњој шанси да се Звезда врати у меч, било је јасно да ће Мега однијети побједу.
Мега: Лук 12 (6 ас), Ђуловић 19, Радојичић, Дрезгић 13 (5 ас), Марковић 29 (10 ск, 6 ас), Вукчевић, Крофлић 11 (5 ск), Сиби 9 (6 ск), Суиго 14 (9 ск), Срзентић, Гачић, Мушицки.
Звезда: Милер-Мекинтајер, Миљеновић 12, Батлер 20 (5 ас), Давидовац 3, Калинић 2, Добрић 6, Изунду 18 (7 ск), Мотиејунас 22, Оджелеј 2, Радошић, Монеке, Дос Сантос 17 (8 ас).
Богољуб Марковић једно је од најзвучнијих младих имена српске кошарке и симбол система КК Мега, клуба који је годинама уназад препознат као расадник талената за европску и свјетску сцену. Рођен је 2005. године у Ужицу, а већ са 19 и 20 година постао је један од носилаца игре у АБА лиги.
Марковић игра на позицији крилног центра, висок је преко 210 центиметара, а његова највећа вриједност је комбинација висине, технике и кошаркашке интелигенције. За разлику од класичних „петицa“, он се одлично сналази ван рекета, има стабилан шут са дистанце, добар преглед игре и способност да креира и за себе и за саиграче.
Кошаркашки развој везао је за Мегу, гдје је прошао све млађе селекције и рано скренуо пажњу стручне јавности. У јуниорским категоријама освајао је трофеје у регионалним такмичењима, а убрзо је добио прилику и у сениорском тиму.
Да би добио већу минутажу и искуство, један период провео је и на позајмици, гдје је имао запажену улогу и статистику, што је био кључни корак ка његовом пуном афирмисању. Повратком у Мегу, Марковић је постао један од најконстантнијих играча тима у АБА лиги, са двоцифреним учинком у поенима и значајним доприносом у скоку и разигравању.
Посебно је запажен по мирноћи у завршницама утакмица, што је ријеткост за играча његових година.
Марковић је стандардни члан млађих репрезентативних селекција Србије, са којима је освајао медаље на европским такмичењима и био међу најистакнутијим појединцима турнира. Његове партије у дресу са државним грбом додатно су учврстиле статус једног од најперспективнијих високих играча своје генерације у Европи.
Добре игре у АБА лиги и репрезентацији нису прошле незапажено ни преко Атлантика. Богољуб Марковић је изабран на НБА драфту, чиме је направио велики корак ка најјачој кошаркашкој лиги на свијету. Након драфта, одлучено је да настави развој у Европи, што је чест и провјерен пут за младе европске играче прије коначног одласка у НБА.
Стручњаци га описују као модерног „великог“ играча, профила који је све траженији у савременој кошарци – покретљив, технички поткован и способан да игра на више позиција.
Играч за будућност српске кошарке
Иако још веома млад, Марковић већ сада показује зрелост у игри и карактер који га издваја. Пред њим је период у којем ће физички и тактички напредак бити кључан, али потенцијал који посједује сврстава га међу играче од којих се у наредним годинама с правом много очекује.
Богољуб Марковић није само тренутни бисер Меге – он је један од најозбиљнијих кандидата да у будућности буде важан дио српске кошарке на највишем нивоу.
