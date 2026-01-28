Партизан без шесторице кошаркаша гостује Арманију

28.01.2026
18:52
Коментари:0
Актуелни шампион Србије и АБА лиге сутра од 20.30 (Арена премијум 1) гостује екипи из Милана у оквиру 25. кола Евролиге. Црно-бијели су пут „града моде“ кренули у знатно ослабљеном саставу.
Наиме, због повреда већ неко вријеме ван тима су Карлик Џонс и Марио Накић, док ће утакмицу пропустити и Двејн Вошингтон и Шејк Милтон. Капитен Вања Маринковић је јуче успјешно оперисан послије повреде Ахилове тетиве и очекује га дужа пауза, док Алексеј Покушевски и даље има проблеме са кољеном.
– Повријеђени су Вања Маринковић, Двејн Вошингтон и Алексеј Покушевски, који није санирао бол у кољену. Такође, Шејк Милтон неће бити у саставу – истакао је шпански стратег.
У тим се, са друге стране, враћа фински репрезентативац Мика Муренен, који је претходни меч против Игокее (90:84) у АБА лиги пропустио због дисциплинске одлуке стручног штаба, док ће Џабари Паркер коначно добити прилику да поправи утисак.
(Спортињо)
