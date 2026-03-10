Ево како сада изгледа пут Новака Ђоковића до титуле Индијан Велса: Бранилац пехара, а онда све сами титани!

Извор:
Новак Ђоковић је поново пронашао себе у Индијан Велсу, вратио се старим шампионским навикама послије скоро деценије, те изборио осмину финала овог Мастерса. Није му дуго ишло у пустињи, а послије два меча по три сета, сљедују још већи изазови и високо рангирани противници.
Између среде и четвртка, Новаку ће изаћи на мегдан Џек Дрејпер, Британац који покушава да поново уђе у ритам послије повреде. Овај бранилац титуле има много чега да изгуби уколико буде рано елиминисан, а осмина финала му баш "не пије воду".
Изгубиће много бодова, тако да ће имати више разлога да загризе против Ђоковића. Србина сматра за највећег свих времена, диви му се сваком успјеху, али се неће либити да искористи сва оружја у намјери да побједи.
Уколико буде бољи од Дрејпера, српског аса очекује четвртфинални окршај против Данила Медведева или Алекса Микелсена.
Чини се да се и Медведев буди, узео је титулу у Дубаију и игра доста константније него протекле сезоне. Ту је у конкуренцији још Американац, класичан играч са бетона, јаког сервиса и доброг форхенда.
Мало тога се промијенило у завршници у односу на оно што је пројектовано Новаку од самог жријеба, али, рецимо, неће морати да се бори са Тејлором Фрицом који је на папиру био најопаснији противник до четвртфинала.
Као и по обичају, у полуфиналу и финалу чекају Карлос Алкараз, а онда и Јаник Синер.
Алкараз има посла прво са Каспером Рудом, да би се у случају успеха састао са Камероном Норијем или Ринкијем Хиџикатом. Долази се до закључка да му је сада тежи задатак него онај који би га сљедовао.
На другој страни је Синер и њему је пут нешто тежи него Шпанцу.
У осмини финала га чека мегдан против Жоаа Фонсеке, младог Бразилца који је у мисији доказивања свих оних суперлатива који се одавно везују за његово име. Да ли је спреман да се баш суочи са Италијаном, то ћемо да видимо. Свакако, ријетко постоји већи тест у тренутном тенису од тога.
Након бразилског представника, у четвртфиналу би играо против Лернера Тијена или Алехандра Давидовича Фокине, док би га у полуфиналу сачекао Александар Зверев.
Ту су још у конкуренцији Артур Фис, Феликс Оже Алијасим и Френсис Тијафо, тако да још увијек ништа није сигурно, поготово за Зверева.
Било како било, Ђоковић је добио сада много јаснију слику, а мораће заиста да превали дуг пут да би се крунисао у Индијан Велсу послије читаве деценије.
Осмина финала: Џек Дрејпер
Четвртфинале: Данил Медведев или Алекс Микелсен
Полуфинале: Карлос Алкараз или Каспер Руд или Камерон Нори
Финале: Јаник Синер или Александар Зверев или Феликс Оже Алијасим
