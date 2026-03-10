"Имам проблем, фрустрира ме": Ђоковић на српском открио шта га мучи, сад је све јасно

Извор:
Новак Ђоковић успио је, уз доста проблема, да сломи Александра Ковачевића у трећем колу Индијан Велса (6:4, 1:6, 6:4). Мучио се доста, гријешио, посебно у другом сету. Послије меча је открио да постоји велики проблем са подлактицом и да га мучи то већ неко вријеме. Због тога носи и посебан стезник на руци.
"Битно је како се припремиш свакодневном животу, да ли се све окреће око тениса, да ли размишљаш како да се унаприједиш, да не размишљаш само о својој снази и да се молиш да не оголе твоје слабости, већ да напредујеш. То је холистички приступ који је важан. Када имаш доста удараца у свом арсеналу онда се осјећаш комфорније да нађеш рјешења, када се суочаваш са зидом, са менталне стране. Када ниси пресрећан својим планом А или планом Б, мораш да имаш план Ц, Д, Е, Ф. Мораш да се адаптираш условима, ривалу. То је лакше рећи него урадити. Потребне су године за развој, причам о највишем нивоу. Имате неке играче који су надаренији од других и који имају већи тениски IQ од других. Али је константност битна за дуговечност и успјех", рекао је Ђоковић послије меча.
Александар Ковачевић га је похвалио на својој конференцији, рекао је да му много значи подршка коју има од њега. Новак је узвратио лијепим ријечима.
"Желим да га похвалим и да му се захвалим на лијепим ријечима, узвраћам. Одличан је момак, драг ми је, један од дражих колега на туру. Неко са ким имам добар однос и ван терена и на терену. Играли смо први пут на бетону, то је његова омиљена подлога вјероватно. Изненадио ме квалитетом своје игре, посебно сервисом. Много му је било тешко 'прочитати' сервис. У неким тренуцима када му је био најпотребнији, налазио је рјешење, неки фантастични први сервиси, био је агресиван са основне линије. Јесте промашивао у том посљедњем гему које су ми донијеле побједу, али то је нешто што се очекује када имаш високи ризик, што је разумљиво да му је била тактика."
Проговорио је Новак о проблему који има са подлактицом. У мечу са Ковачевићем је имао пет дуплих грешака, против Камила Мајхжака је имао пет. Зато носи стезник на руци. О томе су га на српском питали српски новинари који се тамо налазе Александар и Нада.
"Стезник ми помаже, имам посљедњих пар недеља проблем са подлактицом, посебно код сервиса, отуд и те дупле грешке више него обично. То ме ионако мало фрустрира на терену наравно. Када играте као данас ко доста лаких поена добија на први сервис. Ја то нисам имао, посебно у другом сету гдје сам морао да се борим са основне линије док је он лагано пролазио кроз своје сервис гемове. Идемо дан за даном, гледамо како је. Наравно да ми не помаже што играм и дубл. Трудимо се да се носимо са том мини повредом како год можемо.
Наредни ривал српског тенисера је Џек Дрејпер и биће то њихов други меч у каријери.
"Што се тиче Дрејпера, фантастична је играч, брани титулу, паузирао је око шест мјесеци. Има квалитет за топ5 на свијету, то је био и прије те повреде и паузе. Сада се вратио и стварно игра на високом нивоу, ово што сам видио. Очекујем велику борбу, не знам да ли ћемо бити у дневном или вечерњем термину, то утиче на тактички играч. Играм са љеворуким играчем, мораћу добро да се припремим", закључио је Ђоковић.
