Сабаленка прекинула Ђоковићев тренинг и направила шоу: Шетала као на модној писти, Србин је гађао лоптицом

09.03.2026
07:37
Коментари:0
Новак Ђоковић и Арина Сабаленка праве шоу на сваком кораку. Гдје год да се појаве, забављају се и то се види. Тако је бјелоруска тенисерка одлучила да прекине тренинг српског тенисера и да од терена направи модну писту.
Изашла је Арина на терен док се Новак спремао за сервис и шетала тачно испред мреже као манекенка на писти. Полако, корак по корак. Ђоковић је нашао начин како да узврати и у шали је гађао лоптицом, а Сабаленка је то зауставила ногом. Онда је стала и почела да позира, па је послије пар секунди кренула да се смије и истрчала је са терена на ком су били Новак и Стефанос Циципас.
Новак је тада наставио са тренингом, а тај детаљ одушевио је навијаче који су се ту налазили. Чули су се аплаузи, скандирања, осмјеси. Њих двоје дефинитивно знају како да направе шоу програм. Уосталом, Ноле јој је међу првима честитао вјеридбу.
Ђоковић ће на терен у Индијан Велсу у понедјељак да изађе два пута. Прво ће играти у синглу против Александра Ковачевића први меч на главном терену (почиње око 20 часова по српском времену). А, поново ће на терен неколико сати касније.
Пријавио је дубл са Грком Стефаносом Циципасом и играће против трећих фаворита Матеа Павића (Хрватска) и Марсела Аревала (Салвадор) четврти меч на терену три. Тај дуел би требало да почне после два ујутру по нашем времену у ноћи између понедјељка и уторка.
Your new Indian Wells doubles pairing.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 7, 2026
Can’t wait to team up @DjokerNole 😁 pic.twitter.com/GyoUQlhRmk
