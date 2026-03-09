Logo
Трамп: Скупља нафта мала цијена коју треба платити за безбједност и мир у свијету

Извор:

Агенције

09.03.2026

07:14

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је поскупљење нафте, изазвано ратом у Ирану, мала цијена коју треба платити за безбједност и мир у свијету.

"Краткорочне цијене нафте, које ће брзо пасти када се заврши уништење иранске нуклеарне пријетње, веома су мала цијена коју треба платити за САД, свијет, безбједност и мир. Само би будале другачије мислиле", рекао је Трамп.

Цијена нафте је скочила на више од 100 америчких долара по барелу, први пут од почетка рата у Украјини 2022. године, преноси Си-Ен-Ен.

Хормушки мореуз

Економија

Рат не јењава, цијена нафте би могла да експлодира: Рекордни дневни раст

РИА новости данас наводи да је цијена сирове нафте марке Брент премашила 118 долара по барелу први пут за скоро четири године, према подацима трговања.

