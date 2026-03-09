Трамп: Скупља нафта мала цијена коју треба платити за безбједност и мир у свијету

Извор:
Агенције
09.03.2026
07:14
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је поскупљење нафте, изазвано ратом у Ирану, мала цијена коју треба платити за безбједност и мир у свијету.
"Краткорочне цијене нафте, које ће брзо пасти када се заврши уништење иранске нуклеарне пријетње, веома су мала цијена коју треба платити за САД, свијет, безбједност и мир. Само би будале другачије мислиле", рекао је Трамп.
Цијена нафте је скочила на више од 100 америчких долара по барелу, први пут од почетка рата у Украјини 2022. године, преноси Си-Ен-Ен.
Економија
Рат не јењава, цијена нафте би могла да експлодира: Рекордни дневни раст
РИА новости данас наводи да је цијена сирове нафте марке Брент премашила 118 долара по барелу први пут за скоро четири године, према подацима трговања.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму