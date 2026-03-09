Logo
Рат не јењава, цијена нафте би могла да експлодира: Рекордни дневни раст

Агенције

09.03.2026

07:00

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Цијене нафте порасле су у понедјељак за више од 25 посто, достигавши ​​највиши ниво од средине 2022. године, јер су неки велики произвођачи смањили залихе, а страх од продужених поремећаја у испоруци обузео је тржиште због ширења америчко-израелског рата с Ираном.

Цијена Брент сирове нафте, референтне вриједности за цијену нафте, порасла је за 24,96 долара или 27 посто, на 117,65 долара по барелу јутрос у 05:51 сати по нашем времену.

Цијена нафте је на путу ка највећем скоку икада у једном дану, док су фјучерси америчке нафте West Texas Intermediate (WTI) порасли за 25,72 долара, или 28,3 посто, на 116,62 долара.

Прије данашњег пораста цијена, Брент је прошле седмице већ порастао за 27 посто, а WTI за 35,6 посто.

Криза око Хормушког мореуза

Енергетска тржишта су посебно нервозна јер се криза одвија око Хормушког мореуза, кроз који обично пролази отприлике петина свјетских залиха нафте.

Прекиди у кретању танкера и растући безбједносни ризици већ су успорили бродарску активност, остављајући азијске купце посебно рањивим с обзиром на њихову велику овисност о блискоисточној сировој нафти.

Цијену нафте је такође подигло именовање новог лидера Ирана Моџабеа Хаменеија, јер то сигнализира да иста, тврдокорна струја остаје на власти.

"Уколико се проток нафте кроз Хормушки мореуз ускоро не обнови и регионалне тензије се не смире, притисак на раст цијена вјероватно ће се наставити", рекао је Васу Менон, генерални директор за инвестицијску стратегију у ОЦБЦ-у у Сингапуру.

Ирак и Кувајт почели смањивати ​​производњу

Ирак и Кувајт су почели смањивати ​​производњу нафте, надовезујући се на раније смањење производње течног природног гаса из Катара, јер је рат блокирао испоруке с Блиског истока. Аналитичари очекују да ће Уједињени Арапски Емирати и Саудијска Арабија ускоро морати смањити производњу када им понестане складишта нафте.

На нашем тржишту се не очекује несташица нафте, али осјећамо повећање цијена горива усљед свјетског пораста вриједности нафте. Једини начин да се успори повећање цијена је пажљива потрошња, односно смањење потрошње како би што дуже имали старе залихе.

