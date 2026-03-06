Још једна држава у Персијском заливу "затвара славину": Кувајт почео са смањењем производње нафте

Извор:
Танјуг
06.03.2026
17:40
Коментари:0
Кувајт је почео са смањењем производње нафте, односно експлоатације нафтних поља, након што су складишта скоро попуњена, а та земља у Персијском заливу разматра и ограничење производње и прераде на количине довољне само за домаћу потрошњу, сазнаје "Волстрит журнал" од извора упознатих са ситуацијом
Према изворима, одлука о ширем смањењу производње очекује се у наредним данима, док су складишта нафтних рафинерија и поља широм Персијског залива скоро пуна због блокаде Ормуског мореуза изазване сукобом са Ираном. Смањење производње нафте, посебно затварање нафтних бушотина, носи ризик од дугорочног оштећења притиска у резервоару и високих трошкова поновног покретања, што га чини мјером последње опције. Поновно покретање може, појашњава "Волстрит журнал", да потраје данима или недјељама, у зависности од резервоара.
Главни произвођачи у региону, укључујући Саудијску Арабију и Уједињене Арапске Емирате, брзо попуњавају складишта, која би могла да достигну максимум за мање од три недјеље, истиче Блумберг.
Према подацима ИИР Енергy, рафинерије у Бахреину и Катару смањиле су прераду или обуставиле рад појединих постројења, а недостатак сирове нафте и логистичка ограничења усљед сукоба утичу и на производњу рафинерија у Кини и Индији.
Цијене сирове нафте скочиле су за 16 одсто од прошлог петка, а у овој недјељи прешле су 85 долара по барелу први пут од јула 2024. године. Аналитичари из ЈП Моргана подсјећају и да је Ирак био приморан да обустави производњу на појединим пољима због недостатка танкера, док су рафинерија Рас Танура у Саудијској Арабији и главно постројење течног нафтног гаса у Катару привремено заустављени због напада.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су Иран у суботу, 28. фебруара, Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспјеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока, преноси Танјуг.
