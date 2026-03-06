Logo
Large banner

Порасла цијена нафте

Аутор:

АТВ

06.03.2026

07:26

Коментари:

0
Порасла цијена нафте
Фото: Pixabay

Цијене нафте поново су данас значајно порасле и крећу се ка највишем нивоу од јула 2024, јер сукоби на Блиском истоку ремете глобално снабдијевање.

Тако нафта Брент скочила за више од три одсто на ниво од око 85 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) за више од осам одсто, на око 80 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.

Трговска гора

Регион

Загреб и дјецу користи за оправдање одлагања опасног отпада

Саобраћај танкера у Ормуском мореузу је углавном обустављен, а Иран је тврдио да је ракетом погодио танкер за нафту.

Кинеска влада је, додатно погоршавајући притисак, наредила својим главним рафинеријама да обуставе извоз дизела и бензина.

Покушаји да се смири тржиште, укључујући приједлоге за осигурање пловила и поморску пратњу, до сада нису успјели да увјере инвеститоре, који се све више спремају за продужени сукоб.

Иран Техеран

Свијет

Ескалација сукоба на Блиском истоку: Израел бомбардује Техеран и Бејрут, Иран гађао Бахреин

У међувремену, подаци Америчке администрације за енергетске информације (US Energy Information Administration - EIA) показали су да су залихе сирове нафте у Сједињеним Америчким Држава порасле за 3,5 милиона барела, на 439,3 милиона, што је знатно изнад очекивања и пружа заштиту од потенцијалних шокова у понуди, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

cijena nafte

Израел Иран

Ormuski moreuz

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас исплата пензија у Српској

Република Српска

Данас исплата пензија у Српској

5 ч

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

5 ч

0
Славимо преподобног Тимотеја: Изговорите ову молитву

Друштво

Славимо преподобног Тимотеја: Изговорите ову молитву

5 ч

0
Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

Свијет

Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

5 ч

0

Више из рубрике

Велаула: Нисмо званично обавијештени о приједлогу за покретање стечаја "Нове Љубије"

Економија

Велаула: Нисмо званично обавијештени о приједлогу за покретање стечаја "Нове Љубије"

19 ч

0
Минић: Увоз жељеза је на Савјету министара, Влада Српске ту немоћна

Економија

Минић: Увоз жељеза је на Савјету министара, Влада Српске ту немоћна

20 ч

0
Познато када почиње исплата пензија у Српској

Економија

Познато када почиње исплата пензија у Српској

23 ч

1
Канцеларија, посао, стрес

Економија

Банка направила радикалан рез: Чак 2.500 запослених добило отказ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

31

Девети протести у Сарајеву

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner