Порасла цијена нафте

06.03.2026
Цијене нафте поново су данас значајно порасле и крећу се ка највишем нивоу од јула 2024, јер сукоби на Блиском истоку ремете глобално снабдијевање.
Тако нафта Брент скочила за више од три одсто на ниво од око 85 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) за више од осам одсто, на око 80 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.
Саобраћај танкера у Ормуском мореузу је углавном обустављен, а Иран је тврдио да је ракетом погодио танкер за нафту.
Кинеска влада је, додатно погоршавајући притисак, наредила својим главним рафинеријама да обуставе извоз дизела и бензина.
Покушаји да се смири тржиште, укључујући приједлоге за осигурање пловила и поморску пратњу, до сада нису успјели да увјере инвеститоре, који се све више спремају за продужени сукоб.
У међувремену, подаци Америчке администрације за енергетске информације (US Energy Information Administration - EIA) показали су да су залихе сирове нафте у Сједињеним Америчким Држава порасле за 3,5 милиона барела, на 439,3 милиона, што је знатно изнад очекивања и пружа заштиту од потенцијалних шокова у понуди, преноси Телеграф.рс.
