Шта нам звијезде доносе данас?

06.03.2026
07:15
Доносимо вам дневни хороскоп за петак, 6. март 2026. године.
На послу вас очекује налет креативне енергије, па искористите тренутак за презентовање нових идеја. У љубави су могући ситни неспоразуми, али отворен разговор рјешава све дилеме до краја дана. Уносите више течности.
Финансијска ситуација се стабилизује, али избјегавајте непотребне трошкове на ситнице које вам нису хитне. Партнер вам пружа пуну подршку, док слободни уживају у необавезном флерту преко посла. Могући су проблеми са грлом.
Данас блистате у комуникацији, па је идеалан тренутак за важне преговоре или потписивање докумената. Слободни могу очекивати позив од особе из прошлости који ће их изненадити. Обратите пажњу на дисајне путеве.
Фокусирајте се на завршавање заосталих обавеза како бисте избјегли притисак надређених у поподневним сатима. Емоције су наглашене, а заједничка вечера са вољеном особом донијеће вам потребан мир. Осјећате благи пад енергије.
Ваша амбиција избија у први план и сарадници ће цијенити вашу одлучност у кризним ситуацијама. У партнерским односима влада хармонија, док слободни привлаче пажњу гдје год да се појаве. Припазите на срце и притисак.
Аналитичан приступ послу доноси вам похвале, али не дозволите да вас детаљи превише успоре у раду. У љубави се осјећа блага дистанца, па посветите више пажње партнеровим потребама. Могући су проблеми са варењем.
Очекује вас хармоничан радни дан уз одличну сарадњу са колегама на новом пројекту. Слободни улазе у период узбудљивих познанстава преко друштвених мрежа или хобија. Обратите пажњу на бубреге и доњи дио леђа.
Данас је дан за стратешко планирање и рјешавање компликованих административних питања на послу. Страсти у вези су појачане, али избјегавајте непотребну љубомору без стварног повода. Могуће су повреде у предјелу шака.
Могућност за краће пословно путовање или сарадњу са иностранством отвара вам нове перспективе. У љубави сте склони авантурама, док заузети уживају у заједничком планирању путовања. Припазите на бедра и кукове.
Радна дисциплина вам је на врхунском нивоу, што ће резултирати конкретним финансијским добицима. Партнер захтијева више вашег времена, па покушајте да направите бољи баланс између посла и дома. Осјећате напетост у леђима.
Иновативна рјешења која предложите данас могла би постати стандард у вашем будућем раду. Слободни припадници знака могу осјетити јаку привлачност према особи коју дуго познају као пријатеља. Могућа је несаница.
Ваша интуиција на послу је непогрешива, па је пратите чак и ако се коси са логиком окружења. Романтични тренуци и њежност обиљежиће вече, док слободни сањаре о идеалном партнеру. Припазите на стопала и циркулацију.
