Logo
Large banner

Шта нам звијезде доносе данас?

Извор:

Агенције

06.03.2026

07:15

Коментари:

0
Шта нам звијезде доносе данас?
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Доносимо вам дневни хороскоп за петак, 6. март 2026. године.

Ован

На послу вас очекује налет креативне енергије, па искористите тренутак за презентовање нових идеја. У љубави су могући ситни неспоразуми, али отворен разговор рјешава све дилеме до краја дана. Уносите више течности.

Бик

Финансијска ситуација се стабилизује, али избјегавајте непотребне трошкове на ситнице које вам нису хитне. Партнер вам пружа пуну подршку, док слободни уживају у необавезном флерту преко посла. Могући су проблеми са грлом.

Близанци

Данас блистате у комуникацији, па је идеалан тренутак за важне преговоре или потписивање докумената. Слободни могу очекивати позив од особе из прошлости који ће их изненадити. Обратите пажњу на дисајне путеве.

Рак

Фокусирајте се на завршавање заосталих обавеза како бисте избјегли притисак надређених у поподневним сатима. Емоције су наглашене, а заједничка вечера са вољеном особом донијеће вам потребан мир. Осјећате благи пад енергије.

Лав

Ваша амбиција избија у први план и сарадници ће цијенити вашу одлучност у кризним ситуацијама. У партнерским односима влада хармонија, док слободни привлаче пажњу гдје год да се појаве. Припазите на срце и притисак.

Дјевица

Аналитичан приступ послу доноси вам похвале, али не дозволите да вас детаљи превише успоре у раду. У љубави се осјећа блага дистанца, па посветите више пажње партнеровим потребама. Могући су проблеми са варењем.

Вага

Очекује вас хармоничан радни дан уз одличну сарадњу са колегама на новом пројекту. Слободни улазе у период узбудљивих познанстава преко друштвених мрежа или хобија. Обратите пажњу на бубреге и доњи дио леђа.

Шкорпија

Данас је дан за стратешко планирање и рјешавање компликованих административних питања на послу. Страсти у вези су појачане, али избјегавајте непотребну љубомору без стварног повода. Могуће су повреде у предјелу шака.

Стријелац

Могућност за краће пословно путовање или сарадњу са иностранством отвара вам нове перспективе. У љубави сте склони авантурама, док заузети уживају у заједничком планирању путовања. Припазите на бедра и кукове.

Јарац

Радна дисциплина вам је на врхунском нивоу, што ће резултирати конкретним финансијским добицима. Партнер захтијева више вашег времена, па покушајте да направите бољи баланс између посла и дома. Осјећате напетост у леђима.

Водолија

Иновативна рјешења која предложите данас могла би постати стандард у вашем будућем раду. Слободни припадници знака могу осјетити јаку привлачност према особи коју дуго познају као пријатеља. Могућа је несаница.

Рибе

Ваша интуиција на послу је непогрешива, па је пратите чак и ако се коси са логиком окружења. Романтични тренуци и њежност обиљежиће вече, док слободни сањаре о идеалном партнеру. Припазите на стопала и циркулацију.

Подијели:

Таг :

dnevni horoskop

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо преподобног Тимотеја: Изговорите ову молитву

Друштво

Славимо преподобног Тимотеја: Изговорите ову молитву

5 ч

0
Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

Свијет

Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

5 ч

0
Ватра пожар варнице

Свијет

Одао га ДНК: Пироман из БиХ ухапшен у Аустрији

5 ч

0
Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

Свијет

Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

5 ч

0

Више из рубрике

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Занимљивости

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

14 ч

0
Аутомобил у снијегу

Занимљивости

Ја сам бабој***ч: Натпис на ауту шокирао регион

22 ч

0
Мучи их носталгија: Хороскопски знакови који романтизују прошлост

Занимљивости

Мучи их носталгија: Хороскопски знакови који романтизују прошлост

1 д

0
Илустрација - Паре

Занимљивости

Паре и срећа куцају на врата: Меркур креће директно и мијења све за ова 3 знака

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

12

19

Испливао нови снимак хаоса на утакмици Новог Пазара и Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner