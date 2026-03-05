Паре и срећа куцају на врата: Меркур креће директно и мијења све за ова 3 знака

Аутор:АТВ
Меркур креће директно 20. марта и за ова 3 знака то значи једно - паре и срећа коначно куцају на врата, а бриге одлазе.
Послије недјеља у којима је све ишло наопако, новац каснио и договори падали у воду, ова три знака улазе у период када се све окреће. Паре и срећа куцају на врата, а бриге које су носили од почетка мјесеца почињу да се ријешавају саме.
Меркур је планета комуникације, финансија и свакодневних одлука. Када иде ретроградно, ствари се компликују, договори падају у воду, новац касни и све као да иде наопако. Али када Меркур крене директно, енергија се окреће. Оно што је било блокирано почиње да тече, оно што је чекало почиње да стиже и оно што је изгледало изгубљено враћа се на своје мјесто.
Близанци су у посљедњих неколико недјеља осећали као да им нешто стално измице. Договори који су изгледали сигурно падали су у воду, новац је каснио и комуникација са важним људима била је отежана. Меркур који креће директно 20. марта мења ту слику одмах и конкретно. Паре стижу кроз договоре који су чекали, кроз пројекте који се коначно покрећу и кроз људе који се враћају са понудама. Срећа прати Близанце на сваком кораку, а бриге које су их будиле ноћима полако блиједе.
Дјевица је знак којим Меркур влада, и када планета крене директно, Дјевица то осјећа прва и најјаче. Паре и срећа стижу оданде где их Дјевица најмање очекује, кроз повраћај новца који је давно отписан, кроз нову пословну прилику која стиже без тражења или кроз разговор који мења финансијску слику из корена. Бриге које су је притискале недјељама почињу да се ријешавају саме од себе, а Дјевица која је дуго носила све на својим плећима коначно осјећа да се терет диже.
Вага је у периоду Меркуровог ретрограда имала проблема у комуникацији и финансијама, а односи који су јој важни били су напети без правог разлога. Меркур који креће директно 20. марта доноси Ваги оно што је чекала. Паре и срећа стижу истовремено, кроз стабилизацију финансија, кроз људе који се враћају са добрим вијестима и кроз осјећај да се ствари коначно слажу на своје мјесто. Бриге одлазе, а Вага улази у период мира и обиља који одавно заслужује.
Меркур који креће директно није само астролошки догађај, за ова три хороскопска знака то је сигнал да крену напред без страха. Паре и срећа су ту, бриге одлазе и зелено свјетло је упаљено. Искористите овај период док траје, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
